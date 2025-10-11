HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Gia Khang

Chỉ trong hơn một tuần, các tỉnh phía Bắc liên tiếp bị 3 cơn bão tàn phá. Hoàn lưu sau bão gây mưa khủng khiếp và nhấn chìm nhiều địa phương trong nước lũ.

Có vị trí địa lý rất đặc thù, Việt Nam - dải đất hình chữ S, tựa vào biển Đông từ Nam đến Bắc. Thuận lợi vô vàn, vị trí chiến lược cực kỳ lợi hại nhưng vùng đất này cũng ẩn chứa rất nhiều bất trắc. Hầu như mỗi năm đất nước chúng ta hứng chịu khoảng 10 cơn bão. Hầu hết các cơn bão đổ bộ từ miền Trung ra phía Bắc, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Có những quãng thời gian, thiên tai dìm nhiều địa phương vào nguy khó. Nhiều gia đình gom góp gia sản cả đời lại mất trắng chỉ sau một mùa mưa bão. Thiên tai tàn phá nặng nề nhưng qua mỗi bận đau thương, chúng ta càng thấy người dân kiên cường, càng cảm nhận được nghĩa đồng bào sâu nặng.

Ngay khi dư âm cơn bão số 10 chưa tan, Báo Người Lao Động đã chuyển hàng trăm triệu đồng đến tận tay những gia đình gặp nạn cũng như mở cuộc vận động kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ. Từ nguồn vận động này, Báo Người Lao Động đã trao đợt 1 số tiền 1,2 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ TP HCM để kịp chuyển đến bà con.

Trong những ngày này, từ mọi miền đất nước, thực phẩm, chăn áo ấm đã được chuyển đến đồng bào vùng bão gặp nạn. Các nhà hảo tâm kêu gọi nhau tự tổ chức các đoàn xe cứu trợ tức tốc lên đường. Thông qua MTTQ và các đoàn thể, hàng trăm tỉ đồng đã được người dân đóng góp giúp đỡ cứu nạn, tái thiết các vùng đất bị tàn phá. Đó có thể là số tiền tỉ của doanh nghiệp hào sảng nhưng cũng là đóng góp lặng lẽ chỉ vài mươi ngàn đồng của em học sinh vừa lấy ra từ con heo đất. Những đồng tiền mang nặng tình cảm của mọi người mong được xoa dịu nỗi mất mát của bà con vùng bão lũ.

Những nghĩa cử trên không chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau mà nó đã trở thành tinh thần văn hóa tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Tinh thần này đã được thử thách qua thời gian và chúng ta tin rằng những người con cùng một mẹ Âu Cơ sẽ tiếp tục vượt qua nghịch cảnh. Bởi thực tế đã chứng minh sự đóng góp của mọi người đã vực dậy các vùng đất bị tàn phá sau bão lũ.

Hẳn chúng ta còn nhớ, cách đây tầm một năm, sau cơn bão lớn, một trận lũ quét đã nhấn chìm Làng Nủ (Yên Bái), vùi lấp 37 hộ dân, làm chết và mất tích 66 người. Với sự chung tay của toàn xã hội, chỉ sau 3 tháng, một ngôi làng mới đã được xây dựng, cuộc sống của người dân trở lại bình thường, các cháu bé đã đến trường với nụ cười hồi sinh. Những vùng đất khác bị tàn phá bởi thiên tai cũng thế, bằng sự đồng lòng, đồng sức, chúng ta đã gây dựng lại và theo đó tiếng cười đã dần trở về trong những ngôi nhà vốn từng chìm trong đau thương, mất mát vì bão lũ. 

