Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Sáng 27-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 2.223 đại biểu.

Những gương sáng về cống hiến và sáng tạo

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, khẳng định phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử đều gắn với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước; nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những "kỳ tích", những "dấu ấn" tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đã diễn ra giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, đại diện Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - những gương mặt tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025, những con người Việt Nam có thành tích nổi bật và đóng góp to lớn cho xã hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể và Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho 10 tập thể, cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, là 1 trong 5 cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội. Bà Thảo là doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam, được ghi nhận với những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế tư nhân và ngành hàng không. Với vai trò nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, bà đã dẫn dắt Vietjet trở thành hãng hàng không thế hệ mới có tốc độ tăng trưởng cao, mạng bay phủ rộng trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không cho hàng chục triệu người dân. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà còn tích cực tham gia các chương trình xã hội, giáo dục, khởi nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: LÂM HIỂN

Trong bộ quân phục chỉnh tề, ngực đeo nhiều huân chương, huy chương, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed, đến Đại hội từ sớm. Đây là lần thứ 4 ông được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Là người lính Cụ Hồ, trở về sau chiến tranh và dù bị thương tật 2/4 nhưng ông luôn khát khao được làm việc và cống hiến cho đất nước, cho ngành nông nghiệp nước nhà. Ông Báo đã dành cả tâm huyết và cuộc đời để nghiên cứu sản xuất giống lúa, làm nên biết bao điều kỳ diệu cho doanh nghiệp, cho người nông dân và cho nền nông nghiệp nước nhà. "Điều khiến tôi xúc động nhất là được trực tiếp chứng kiến những gương điển hình tiên tiến - những con người đã góp phần làm nên lịch sử, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, được chứng kiến những điều ấy vừa là vinh dự, vừa tạo cho tôi cảm xúc và động lực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước" - ông nói.

Còn ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, khẳng định kiều bào dù sinh sống, làm việc ở đâu cũng có thể đồng hành với đất nước bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Những đóng góp đó, dù lớn hay nhỏ, nếu được duy trì bền bỉ và gắn kết, sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt truyền thống thi đua thành phong trào hành động của toàn dân tộc bằng "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" ngày 11-6-1948 và nhấn mạnh thi đua là "làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều". Người khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Theo Tổng Bí thư, Đại hội là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Điều đáng trân trọng ở các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, ý chí vượt khó mà là phẩm chất tạo nên thành tích: trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; coi danh dự là thiêng liêng, cao quý; lấy hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất lao động. Khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên từng ngày; cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn…

Tổng Bí thư khẳng định tôn vinh để lan tỏa, "nhân" những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng; đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương, từng gia đình, mỗi cá nhân hãy làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện "người thật, việc thật"; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiên quyết chống hình thức, chống "chạy" thành tích, "bệnh" thành tích. Trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo.

Tổng Bí thư đề nghị thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự. Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Tổng Bí thư, thi đua phải hướng vào nâng năng suất, nâng chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương mới ban hành trong năm 2025 sẽ là "nguồn tài nguyên và cảm hứng" vô tận để chúng ta gặt hái những thành tích trong thi đua yêu nước.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh".

Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào - hãy tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, "Người người thi đua - Ngành ngành thi đua", chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các điển hình tiên tiến được tôn vinh tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là hạt nhân lan tỏa. Đồng thời, mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên.

Phong tặng danh hiệu Anh hùng cho 17 tập thể và cá nhân Trong khuôn khổ Đại hội, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã được trao tặng cho các tập thể, gồm: Binh chủng đặc công, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng); Cục Quân huấn - nhà trường, Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam); Công an TP Hà Nội; Cục Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ Công an; Bệnh viện Chợ Rẫy; Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội); Tập đoàn Viettel; Công ty Tập đoàn ThaiBinh Seed (Hưng Yên); Công ty TH (Nghệ An); ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường Group; tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air; kỹ sư Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; ông Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.



