Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Sáng 27-12, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI được tổ chức tại Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể gồm: Binh chủng đặc công (Bộ Quốc phòng); Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng); Cục quân huấn - nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Công an thành phố Hà Nội (Bộ Công an); Cục tổ chức cán bộ (Bộ Công an) và Thanh tra Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân

Các tập thể được trao danh hiệu gồm Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế); Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội); Tập đoàn Viettel (Bộ Quốc phòng); Công ty tập đoàn Thái Bình Seed (Hưng Yên); Công ty TH (Nghệ An).

Danh hiệu Anh hùng Lao động cũng được trao cho các cá nhân tiêu biểu, gồm ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường Group; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air; Kỹ sư Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu dự Đại hội

Việc phong tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí cống hiến, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.