Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Sáng 27-12, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI được tổ chức tại Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể gồm: Binh chủng đặc công (Bộ Quốc phòng); Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng); Cục quân huấn - nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Công an thành phố Hà Nội (Bộ Công an); Cục tổ chức cán bộ (Bộ Công an) và Thanh tra Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân

Các tập thể được trao danh hiệu gồm Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế); Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội); Tập đoàn Viettel (Bộ Quốc phòng); Công ty tập đoàn Thái Bình Seed (Hưng Yên); Công ty TH (Nghệ An).

Danh hiệu Anh hùng Lao động cũng được trao cho các cá nhân tiêu biểu, gồm ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường Group; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air; Kỹ sư Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air

Vinh danh 17 tập thể và cá nhân Anh hùng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu dự Đại hội

Việc phong tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí cống hiến, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước.

Thủ tướng: Các phong trào thi đua yêu nước góp phần tạo nên những kỳ tích

(NL ĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI Chủ tịch HĐQT Vietjet Air Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo