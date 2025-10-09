Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân

Sự kiện do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và chủ trì, phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam, Công ty TNHH Đường sách TP HCM và Hội đồng sách Doanh nhân tổ chức.

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã trở thành điểm hẹn thường niên của giới doanh nhân, nhà xuất bản, tác giả và bạn đọc, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp, hướng đến đội ngũ doanh nhân Việt Nam "Tâm - Tài - Trí - Tín".

Năm nay, Tuần lễ diễn ra từ ngày 9 đến 12-10, chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025) và 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2025).

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025

Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như: vinh danh "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết", công bố "Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp", cùng triển lãm sách "Bác Hồ với doanh nhân doanh nghiệp", talkshow "Hành trình doanh nhân viết sách"...

Tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh, văn hóa đọc có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích doanh nhân và người lao động mở rộng tri thức, cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

"Chúng tôi mong rằng, Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025 không chỉ dừng lại ở các hoạt động tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình mà sẽ lan tỏa sâu rộng đến từng doanh nghiệp. Mỗi lãnh đạo cần tạo điều kiện để bản thân và người lao động cùng đọc sách, cùng học hỏi, bởi đọc không chỉ làm giàu tri thức mà còn nâng cao năng lực, giúp đội ngũ công nhân, nhân viên ngày càng trưởng thành hơn trong tư duy và nghề nghiệp" - ông Lê Văn Minh chia sẻ.

Vinh danh "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết"

Top 10 cuốn sách tiêu biểu thể hiện trí tuệ, trải nghiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng của doanh nhân Việt. Mười tác phẩm, mười hành trình khác nhau nhưng đều là một lát cắt quý giá, hợp thành hành trang toàn diện để doanh nhân Việt dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá trên chính mảnh đất của mình.

Chị Tôn Nữ Xuân Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BLUSAIGON, chia sẻ sự tự hào khi cuốn sách "Chinh phục cá mập" lọt "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết" và "Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp".

"Cuốn sách mang thông điệp về hành trình chinh phục vốn, không chỉ là vốn tài chính mà còn là vốn xã hội, vốn tri thức, vốn truyền thông. Trong thời đại khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nào cũng cần những nguồn vốn này để phát triển.

Sau 14 năm kinh doanh, tôi nhận ra thị trường thiếu hệ thống thông tin và kiến thức về vốn, nên viết cuốn sách này như một cách trả món nợ tri thức cho cộng đồng, giúp doanh nhân trẻ có định hướng rõ hơn khi khởi nghiệp" - chị Xuân Quyên bày tỏ.

Top 10 sách hay do Daonh nhân Việt viết sẽ được trưng bày từ nay đến ngày 12-10.

Tại Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025, các tác phẩm trong Top 10 sẽ được trưng bày suốt bốn ngày tại Đường Sách TP HCM, để bạn đọc chiêm ngưỡng và khám phá. Thông qua các hoạt động, Tuần lễ Doanh nhân và Sách góp phần khuyến khích doanh nhân chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, hướng tới phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt.

Danh sách "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2025 gồm: "13 bài giảng của giáo Tiến", tác giả Hoàng Nam Tiến (Công ty CP Sách Alpha); "Chinh phục cá mập", tác giảTôn Nữ Xuân Quyên (Công ty CP Sách Alpha); "Không ai cản được AI", tác giả Nguyễn Tiến Huy (Công ty CP Sách Alpha); "Chào ngày mới", tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh (Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn); "Lựa chọn, Thiết kế và Nuôi sống Trải nghiệm khách hàng", tác giả Nguyễn Duy Linh (Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn; "Nông sản Việt Nam và Thế giới", tác giả Phan Minh Thông (Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn); "Nhân chuỗi cửa hàng", tác giả Phùng Thanh Ngọc (Công ty TNHH Truyền thông GIVER); "Tư duy mở", tác giả Nguyễn Anh Dũng (Công ty CP SBOOKS); "Tuyển đúng dùng hay", tác giả Bùi Xuân Phong (Công ty CP Zenbooks); "Quản trị biến động và khủng hoảng", tác giả Lê Mạnh Hùng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật).



