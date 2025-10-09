Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Sáng 9-10, Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025 chính thức khai mạc tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP HCM).

Sự kiện do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và chủ trì, phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam, Công ty TNHH Đường sách TP HCM và Hội đồng sách Doanh nhân tổ chức.

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã trở thành điểm hẹn thường niên của giới doanh nhân, nhà xuất bản, tác giả và bạn đọc, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp, hướng đến đội ngũ doanh nhân Việt Nam "Tâm - Tài - Trí - Tín".

Năm nay, Tuần lễ diễn ra từ ngày 9 đến 12-10, chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025) và 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2025).

Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025

Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như: vinh danh "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết", công bố "Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp", cùng triển lãm sách "Bác Hồ với doanh nhân doanh nghiệp", talkshow "Hành trình doanh nhân viết sách"...

Tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh, văn hóa đọc có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích doanh nhân và người lao động mở rộng tri thức, cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

"Chúng tôi mong rằng, Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025 không chỉ dừng lại ở các hoạt động tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình mà sẽ lan tỏa sâu rộng đến từng doanh nghiệp. Mỗi lãnh đạo cần tạo điều kiện để bản thân và người lao động cùng đọc sách, cùng học hỏi, bởi đọc không chỉ làm giàu tri thức mà còn nâng cao năng lực, giúp đội ngũ công nhân, nhân viên ngày càng trưởng thành hơn trong tư duy và nghề nghiệp" - ông Lê Văn Minh chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân - Ảnh 2.

Vinh danh "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết"

Top 10 cuốn sách tiêu biểu thể hiện trí tuệ, trải nghiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng của doanh nhân Việt. Mười tác phẩm, mười hành trình khác nhau nhưng đều là một lát cắt quý giá, hợp thành hành trang toàn diện để doanh nhân Việt dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá trên chính mảnh đất của mình.

Chị Tôn Nữ Xuân Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BLUSAIGON, chia sẻ sự tự hào khi cuốn sách "Chinh phục cá mập" lọt "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết" và "Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp".

"Cuốn sách mang thông điệp về hành trình chinh phục vốn, không chỉ là vốn tài chính mà còn là vốn xã hội, vốn tri thức, vốn truyền thông. Trong thời đại khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nào cũng cần những nguồn vốn này để phát triển.

Sau 14 năm kinh doanh, tôi nhận ra thị trường thiếu hệ thống thông tin và kiến thức về vốn, nên viết cuốn sách này như một cách trả món nợ tri thức cho cộng đồng, giúp doanh nhân trẻ có định hướng rõ hơn khi khởi nghiệp" - chị Xuân Quyên bày tỏ.

Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân - Ảnh 3.
Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân - Ảnh 4.
Lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng doanh nhân - Ảnh 5.

Top 10 sách hay do Daonh nhân Việt viết sẽ được trưng bày từ nay đến ngày 12-10.

Tại Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025, các tác phẩm trong Top 10 sẽ được trưng bày suốt bốn ngày tại Đường Sách TP HCM, để bạn đọc chiêm ngưỡng và khám phá. Thông qua các hoạt động, Tuần lễ Doanh nhân và Sách góp phần khuyến khích doanh nhân chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, hướng tới phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt.

Danh sách "Top 10 Sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2025 gồm: "13 bài giảng của giáo Tiến", tác giả Hoàng Nam Tiến (Công ty CP Sách Alpha); "Chinh phục cá mập", tác giảTôn Nữ Xuân Quyên (Công ty CP Sách Alpha); "Không ai cản được AI", tác giả Nguyễn Tiến Huy (Công ty CP Sách Alpha); "Chào ngày mới", tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh (Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn); "Lựa chọn, Thiết kế và Nuôi sống Trải nghiệm khách hàng", tác giả Nguyễn Duy Linh (Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn; "Nông sản Việt Nam và Thế giới", tác giả Phan Minh Thông (Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn); "Nhân chuỗi cửa hàng", tác giả Phùng Thanh Ngọc (Công ty TNHH Truyền thông GIVER); "Tư duy mở", tác giả Nguyễn Anh Dũng (Công ty CP SBOOKS); "Tuyển đúng dùng hay", tác giả Bùi Xuân Phong (Công ty CP Zenbooks); "Quản trị biến động và khủng hoảng", tác giả Lê Mạnh Hùng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật).


Tin liên quan

Doanh nhân viết sách kể về phép mầu của lòng biết ơn

Doanh nhân viết sách kể về phép mầu của lòng biết ơn

(NLĐO) - Chiều 7-6, doanh nhân Võ Thị Thúy Hiền có buổi ra mắt cuốn hồi ký "Phép mầu của lòng biết ơn", kể về những sự kỳ diệu đã đến với cô trong cuộc sống.

Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

(NLĐO) - Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phát động cuộc vận động sáng tác, phổ biến những ca khúc doanh nghiệp, doanh nhân với Bác; ca khúc cổ vũ lòng nhiệt huyết, hăng hái làm việc, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân

Hào hứng, rực rỡ với chương trình "Gặp gỡ tháng 10" tri ân doanh nhân

(NLĐO) - Tối 7-10, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức chuỗi sự kiện "Gặp gỡ tháng 10" với chủ đề "Con đường chúng ta đi" tại Nhà hát TP.

doanh nhân Việt Nam triển lãm sách ngày Doanh nhân Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo