Ngày 9-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cùng UBND xã Thạnh An tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, phát biểu tại chương trình

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hậu, Trưởng Công an xã Thạnh An, xã là địa bàn cửa ngõ phía Tây của Cần Thơ, giáp ranh với tỉnh An Giang và có hơn 74% dân số là đồng bào công giáo.

Thông qua các buổi lễ, tọa đàm, hội nghị tại cơ sở thờ tự, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc đã lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người dân, đặc biệt là tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên ngay tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng y, bác sĩ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, nhấn mạnh: "Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10.5.1958 – 10.5.2026); đồng thời hưởng ứng sâu rộng phong trào thi đua "3 nhất" trong lực lượng công an nhân dân với tinh thần: hoàn thành nhiệm vụ chính trị hiệu quả nhất, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ nhất và phục vụ nhân dân tận tụy nhất".

Người dân xã Thạnh An vui mừng khi được nhận quà

Hoạt động này là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ đối với người dân xã Thạnh An, đã luôn đồng hành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và trao tặng những phần quà nghĩa tình, góp phần chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của người dân.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quyên góp ủng hỗ quỹ nhân đạo

Ông Phạm Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của xã, xây dựng cộng đồng đoàn kết và giàu lòng nhân ái.

"Chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, hiến máu tình nguyện không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp nhiều người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống" - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An nói.

Cũng tại chương trình, rất đông người dân, cán bộ, viên chức, công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự đã hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện.