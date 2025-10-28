HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trên quê hương Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn phong trào thi đua ở cơ sở

Quảng Trị biểu dương 475 tập thể, cá nhân điển hình thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh Quảng Trị

Sáng 28-10, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, với sự tham dự của đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Quân khu 4 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 475 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị phát triển mạnh, lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực khơi dậy tinh thần cống hiến và đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể đã gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng và các phần thưởng cao quý khác.

Quảng Trị biểu dương 475 tập thể, cá nhân điển hình thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Đại hội là dịp tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và đề ra phương hướng cho giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh, tượng trưng cho tinh thần sáng tạo, cống hiến và khát vọng vươn lên của con người Quảng Trị trung dũng, kiên cường".

Sau khi sáp nhập, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Quảng Trị đã vận hành ổn định, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết và ý chí vươn lên, phong trào thi đua yêu nước chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quảng Trị biểu dương 475 tập thể, cá nhân điển hình thi đua yêu nước - Ảnh 3.

Gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực tham dự đại hội

Quảng Trị biểu dương 475 tập thể, cá nhân điển hình thi đua yêu nước - Ảnh 4.

475 đại biểu là điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực tham dự đại hội

Nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi mỗi người dân phát huy tinh thần thi đua trong lao động, học tập, công tác và chiến đấu, góp phần xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn phong trào thi đua ở cơ sở.

Nhiều tham luận tiêu biểu thể hiện rõ ý chí, khát vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo, khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh, "đi đầu trong đổi mới".

Quảng Trị Phát triển kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cá nhân phong trào thi đua yêu nước khen thưởng trần phong biểu dương tập thể
