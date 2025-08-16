HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Lan tỏa tinh thần tương ái!

Gia Khang

"Đóng viện phí cho người lạ". Một cụm từ tưởng chừng để hút view trên mạng xã hội bỗng chốc trở thành một phong trào rộng khắp, lan tỏa trên toàn quốc.

Trong lúc rất khó khăn, chúng ta càng thấy rõ tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Không còn là những cá nhân hay những nhóm thiện nguyện đơn lẻ, "đóng viện phí cho người lạ" thực sự tham gia vào công tác cứu người trong hoàn cảnh khó khăn và cuốn hút mọi người vào mục tiêu tốt đẹp.

Theo chia sẻ từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), chỉ trong những ngày đầu tháng 8-2025, số lượng người tham gia phong trào này đến bệnh viện tăng khoảng 20%. Trên văn bản, 20% chỉ là con số. Thế nhưng, đằng sau con số này là số phận của hàng trăm người bệnh mà có khi đang đứng bên bờ sinh tử. 20% nhưng là cứu cánh của bao thân phận và gieo hy vọng vào nhiều cuộc đời trong lúc cần kíp nhất.

Không chỉ Bệnh viện Nhi Đồng 2, hàng loạt bệnh viện ở nhiều địa phương khác đã nhận kinh phí của rất nhiều người thiện nguyện hưởng ứng phong trào này. Nó trở thành nguồn động viên lớn lao cho người bệnh và là nguồn năng lượng tích cực của xã hội.

Thật ra, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn vốn là dòng chảy tinh thần của người dân từ xưa đến nay. Hàng ngàn ca phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em, tài trợ kinh phí cho hàng ngàn ca phẫu thuật hở hàm ếch, đóng viện phí cho hàng trăm ca phẫu thuật mắt… trong những năm qua đã thể hiện rõ tinh thần sẻ chia của cộng đồng.

Tinh thần này ngày càng được nhân rộng và đáng ngạc nhiên là khi mạng xã hội phát triển, nhiều bạn đã vận dụng rất sáng tạo để hướng cộng đồng vào mục tiêu tốt đẹp.

Trong hàng loạt chương trình công tác xã hội của Báo Người Lao Động cũng đã dành một phần trang trọng hướng đến bệnh nhân nghèo. Cụ thể là chương trình "Vòng tay yêu thương" với mục tiêu trao kinh phí cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ chương trình này, rất đông doanh nhân, doanh nghiệp đã chung tay, đồng hành với người bệnh vượt qua nghịch cảnh.

"Chiếc giường đắt giá nhất là chiếc giường bệnh" - câu nói đúc kết cuộc đời của người sáng lập Apple, tỉ phú Steve Jobs, đã cho chúng ta thấy tường tận hơn gánh nặng của bệnh tật.

Không ai tránh khỏi bệnh tật và đây cũng là nỗi lo lớn nhất của con người - sau cái chết. Trong hành trình của đời người hầu như ai cũng dễ đồng cảm với người không may lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật. Biến sự đồng cảm thành hành động thiết thực là sự nỗ lực rất lớn. Biến hành động thành niềm cảm hứng mang tính dẫn dắt càng khó khăn hơn và cần lòng nhân ái.

Trong "cõi" mạng xô bồ hiện nay, thật sự biết ơn những dòng chảy trong lành của những xu hướng thiện tâm. Bên cạnh những chính sách y tế, an sinh lớn lao hiện tại và sắp tới của Đảng và Nhà nước thì từng con người, từng hành động tương ái đã góp phần rất lớn vào công tác khám chữa bệnh cho người dân, nhất là những người ở hoàn cảnh không lo nổi chi phí chữa bệnh cho mình.

Bản thân hành động "đóng viện phí cho người lạ" đã là một loại biệt dược không chỉ cho người bệnh mà còn cho cả môi trường xã hội. Một lần nữa, nó cho thấy tinh thần vị tha luôn chảy trong dòng máu đồng bào - dòng máu riêng biệt theo văn hóa của người Việt. 

