Biển đảo

Lan tỏa tình yêu biển, đảo

Tin-ảnh: Ng.Giang

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026 bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026.

Vòng thi diễn ra vào các ngày 13 và 15-1, thu hút 200 học sinh tiêu biểu, đại diện cho hơn 18.000 học sinh của 19 trường THCS trên địa bàn 2 tỉnh, được tuyển chọn từ vòng thi cấp xã, phường. Các thí sinh lần lượt tranh tài qua 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền.

Nội dung cuộc thi xoay quanh các kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển; lịch sử, địa lý, pháp lý biển, đảo Việt Nam; truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải nhất cho học sinh xuất sắc

Kết thúc vòng thi, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho học sinh xuất sắc tại mỗi tỉnh; đồng thời lựa chọn 10 thí sinh tiêu biểu của Đồng Tháp và Vĩnh Long tham dự vòng chung kết khu vực phía Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 3, tại TP HCM.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 15 xe đạp và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại tỉnh Vĩnh Long; Báo Công Lý trao tặng 15 xe đạp và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp.

