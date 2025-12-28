HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Lễ trao giải “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 6 tôn vinh hơn 1.800 câu chuyện tử tế, giàu cảm xúc từ cộng đồng.

Ngày 27-12, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP HCM), Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Lan tỏa năng lượng tích cực" lần thứ 6. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, tác giả dự thi và công chúng yêu mến những giá trị nhân văn, tích cực.

Thông điệp "Sứ giả của yêu thương"

Với chủ đề "Sứ giả của yêu thương", cuộc thi "Lan tỏa năng lượng tích cực" lần thứ 6 tiếp tục khẳng định mục tiêu bền bỉ mà Báo Tuổi Trẻ theo đuổi trong nhiều năm qua, đó là kêu gọi cộng đồng ghi lại, sẻ chia và nhân rộng những khoảnh khắc đẹp, những hành động tử tế, những câu chuyện đời thường nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc.

Không đặt nặng kỹ thuật hay hình thức thể hiện, cuộc thi hướng đến tính chân thực và cảm xúc. Mỗi clip dự thi là một lát cắt đời sống, phản ánh cách con người yêu thương, nâng đỡ và tiếp thêm động lực cho nhau trong những hoàn cảnh rất đỗi bình dị. 

Chính sự gần gũi ấy đã giúp "Lan tỏa năng lượng tích cực" trở thành một sân chơi giàu tính cộng đồng, thu hút sự tham gia của nhiều lứa tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau trên cả nước.

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị - Ảnh 1.

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam trao thưởng cho giải nhất cuộc thi "Lan tỏa năng lượng tích cực" lần 6

Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh trong bối cảnh xã hội còn nhiều áp lực và biến động, việc lan tỏa những năng lượng tích cực, những giá trị yêu thương càng trở nên cần thiết. 

Mỗi câu chuyện được kể, mỗi hành động được ghi lại không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tin, khơi gợi tinh thần nhân ái và sự gắn kết trong cộng đồng.

"Chúng tôi trân trọng từng tác phẩm tham gia, bởi mỗi clip không chỉ là một sản phẩm dự thi, mà còn là câu chuyện thật, cảm xúc thật và tâm huyết của người thực hiện. 

Chính sự đồng hành bền bỉ của bạn đọc đã góp phần tạo nên sức sống lâu dài cho cuộc thi suốt nhiều năm qua" - ông Trần Xuân Toàn chia sẻ.

Hơn 1.800 câu chuyện tích cực

Sau hơn ba tháng triển khai (từ ngày 15-8 đến 15-11), ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.800 clip dự thi gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn đọc, với nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần "gieo điều tích cực" - thông điệp xuyên suốt của chương trình.

Nội dung các clip trải rộng trên nhiều khía cạnh của đời sống thường nhật: từ những hành động tử tế nhỏ bé nơi xóm làng, trường học, bệnh viện; đến những câu chuyện giàu tính nhân văn về sự sẻ chia, đồng hành cùng người yếu thế. 

Nhiều tác phẩm gây xúc động mạnh khi kể lại hành trình hiến và ghép mô - tạng cứu sống người bệnh, qua đó lan tỏa giá trị cao đẹp của sự cho đi vô điều kiện.

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị - Ảnh 2.

Tác giả đoạt giải nhất cuộc thi "Lan tỏa năng lượng tích cực" lần 6 chia sẻ cảm nghĩ tại lễ trao giải

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam và Hoa hậu Yến Nhi - Miss Grand Việt Nam 2025 trao giải khuyến khích cuộc thi "Lan tỏa năng lượng tích cực" lần 6

Ban giám khảo đánh giá, điểm nổi bật của các bài dự thi năm nay không chỉ nằm ở sự đa dạng đề tài mà còn ở chiều sâu cảm xúc. Mỗi câu chuyện đều mang hơi thở cuộc sống, phản ánh tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tình người và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội hiện đại.

Lễ trao giải khép lại trong không khí ấm áp, giàu cảm xúc, nhưng dư âm của những câu chuyện "Sứ giả của yêu thương" vẫn còn lan tỏa. 

Từ những clip ngắn, những khoảnh khắc đời thường, cuộc thi đã góp phần khẳng định rằng: điều tích cực luôn hiện hữu quanh ta, chỉ cần được nhìn thấy, được kể lại và được lan tỏa bằng sự chân thành.

