Mai Vàng lan tỏa năng lượng tích cực

NSND Ngọc Giàu xúc động tâm sự: "Từ khi nhận phần quà của chương trình "Mai Vàng nhân ái" (nay là "Mai vàng tri ân"), tôi luôn cố gắng hỗ trợ thế hệ diễn viên trẻ từ sân khấu cho đến điện ảnh. Các em cần những kinh nghiệm khi hóa thân là đều sẵn sàng hướng dẫn. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm trong việc trao truyền vốn quý của nghề".

Điểm tựa cho thế hệ trẻ

NSND Thu Hiền sau khi tham dự Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 bày tỏ: "Quá bất ngờ và quá nhiều cảm xúc. Những nghệ sĩ vinh dự nhận Giải Mai Vàng trong 30 năm qua đã là tấm gương cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ dấn thân vì nghệ thuật và sống đẹp, sống có trách nhiệm".

NSND Thu Hiền và NSƯT Thành Lộc nhận quà của chương trình “Mai Vàng tri ân” trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng. (Ảnh: TẤN THẠNH)

Với NSƯT Thành Lộc, ông vẫn luôn nêu cao tinh thần sáng tạo và làm điểm tựa cho thế hệ trẻ noi theo. Trên sân khấu Thiên Đăng nơi ông đang giữ vai trò "thuyền trưởng", nhiều diễn viên của sàn diễn này đã nhiều năm được đề cử, được bạn đọc bầu chọn Giải Mai Vàng như: Lê Khánh, Trương Hạ, Lê Phương, Lương Thế Thành… và "Mai Vàng tri ân" 2024 đã vinh danh NSƯT Thành Lộc cũng chính từ nhân cách của ông khi luôn là bệ đỡ vững vàng để hậu bối noi theo ông, sống tốt, làm nghệ thuật nghiêm túc.

NSND Kim Cương, người nghệ sĩ đã được vinh danh của chương trình "Mai Vàng tri ân" trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tâm sự: "Người nghệ sĩ cần có những khoảng lặng, ngồi nghĩ về những gì đã qua, đánh giá về những việc mình đã làm sau một năm và hơn hết trong khả năng của mình cần phải làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ các văn nghệ sĩ nghèo khó. Là người nghệ sĩ thì chúng ta không thể tách rời khỏi những chuyển động của xã hội. Phải bám sát hơi thở cuộc sống, có như vậy những sản phẩm nghệ thuật của mình mới được công chúng đón nhận".

Nhiều dự án mới của nghệ sĩ "Mai Vàng tri ân"

Trong 5 năm tổ chức chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" đã thăm, tặng quà cho khoảng 800 nghệ sĩ, nhà khoa học, y - bác sĩ, nhà giáo có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" đã trao tại 33 tỉnh, thành: An Giang; Bạc Liêu; Bến Tre; Bình Dương; Bình Định; Bình Phước; Bình Thuận; Bà Rịa - Vũng Tàu; Cà Mau; TP Cần Thơ; TP Đà Nẵng; Đồng Nai; Đồng Tháp; TP Hà Nội; TP Hải Phòng; TP Hồ Chí Minh; TP Huế; Kon Tum; Khánh Hòa; Lai Châu; Long An; Nghệ An; Ninh Thuận; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Trị; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Tây Ninh; Tiền Giang; Trà Vinh.

Hầu hết các văn nghệ sĩ và các nhà khoa học, đội ngũ trí thức sau khi nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" đều hăng hái trong việc thực hiện các dự án mới, tiếp tục cống hiến cho xã hội.

NSƯT Thành Lộc đã dốc sức tập dợt vở kịch "13 đức thầy, đức thầy 13" - vở kịch thứ 10 của sân khấu Thiên Đăng để ra mắt công chúng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. NSND Thu Hiền cho biết bà vẫn tiếp tục giảng dạy và tham gia các hội đồng nghệ thuật tại nhiều cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay, dân ca và các liên hoan ca múa nhạc toàn quốc.

Còn với NSND Trần Minh Ngọc, sau khi bị tai nạn giao thông, ông được chương trình "Mai Vàng tri ân" lo toàn bộ viện phí. Ông xúc động nói: "Năm nay nghĩ về Giải Mai Vàng tôi lại càng có thêm động lực để làm việc. Ngoài giảng dạy, tôi sẽ dựng vở mới trong năm 2025. Cuộc đời thật kỳ diệu và điều kỳ diệu đó đến khi có động lực tích cực từ Giải Mai Vàng".

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng bồi hồi cho biết nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời của "Mai Vàng tri ân" đã giúp ông vượt qua bệnh tật để tiếp tục sáng tác.

Soạn giả Hữu Tài nhớ lại lần nhận quà của "Mai Vàng nhân ái", ông nói: "Chương trình này là động lực giúp tôi có thêm nghị lực tiếp tục điều trị bệnh, có thêm niềm tin, sự lạc quan, những khát vọng trong cuộc sống. Hiện nay tôi đang thực hiện một số dự án sân khấu mới về sử Việt, đưa lên sàn diễn cải lương hình tượng các nhân vật anh hung".

Các nghệ sĩ của "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" đều đã vượt qua những thử thách, gian nan, khó khăn để tiếp tục cống hiến. "Từ khi có sự tiếp sức từ hai chương trình ý nghĩa này, văn nghệ sĩ đã giảm được phần nào những áp lực của cuộc sống. Một vòng xuân, hạ, thu, đông trôi đi song lúc nào chúng tôi cũng cảm nhận trong tim mình có những hoa mai vàng tươi sắc, để sáng tác, biểu diễn, quảng bá và những hạnh phúc tươi vui như chào đón mùa xuân mới" - NSND Đào Bá Sơn trải lòng.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, cho biết: "Trong cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), nhiều nghệ sĩ đã đoạt Giải Mai Vàng và được trao quà của "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" đã tích cực hưởng ứng. Rất nhiều sáng tác mới đã được thẩm định để ra mắt công chúng với chất lượng nghệ thuật rất tốt".