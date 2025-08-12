Lan truyền thông tin người phụ nữ bị hành hung ở phường Gia Định, TP HCM

CLIP: Đoạn clip ghi lại vụ việc.

Ngày 12-8, nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một phụ nữ ở phường Gia Định, TP HCM bị hàng xóm hành hung.

Thông tin đăng tải cho thấy người phụ nữ bị hàng xóm là chủ quán cà phê đánh, khiến cô bị bầm môi. Lý do là trước đó người phụ nữ nhắc nhở chủ quán cà phê đậu xe chắn lối đi vào nhà mình.

Cùng đó là clip thể hiện một phụ nữ đang mở cổng thì một người đàn ông đến đấm vào người phụ nữ, cả 2 sau đó giằng co. Khi người đàn ông rời đi thì người phụ nữ dùng nón bảo hiểm lao vào đánh, hai bên sau đó tiếp tục ẩu đả qua lại. Vụ việc dừng lại khi được người khác can ngăn.

Qua xác minh, sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng, vào ngày 8-7 trong một hẻm đường Phó Đức Chính, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ). Cả 2 người là hàng xóm.

Mâu thuẫn xuất phát từ việc người phụ nữ cho rằng khách của người đàn ông đậu xe lấn chiếm đường nên dùng điện thoại ghi hình.

Do khó chịu, hai bên thường lời qua tiếng lại. Ngày 8-7, người đàn ông đến nhà người phụ nữ rồi cả 2 xảy ra đánh nhau, không phải người đàn ông hành hung người phụ nữ như mạng xã hội đăng tải.

Vụ việc được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.