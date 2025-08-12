CLIP: Hiện trường sau vụ cháy

Ngày 12-8, Công an phường Vườn Lài (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 2 tầng.

Mặt tiền căn nhà bị ám khói đen.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói lửa phát ra từ căn nhà 2 tầng nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài (quận 10 cũ). Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, lan rộng, cột khói bốc cao. "Lửa bùng lên nhanh, lan rộng khiến nhiều người lo lắng. Có thể nguyên nhân cháy do chập điện" - chị Hà - một người dân nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động nhiều ô tô chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Một đoạn đường qua khu vực cháy bị phong toả để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát chia làm nhiều hướng dập lửa, một số cảnh sát khác chống cháy lan sang các hộ bên cạnh. Hoả hoạn được dập tắt sau khoảng 15 phút.

Bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong. Song nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Nhiều cảnh sát được điều động đến hiện trường.

Cột khói có thể nhìn thấy từ xa.



