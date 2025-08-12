HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà mặt tiền ở phường Vườn Lài, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân

Anh Vũ

(NLĐO) - Căn nhà 2 tầng mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, TP HCM bất ngờ bốc cháy lúc giữa trưa.

CLIP: Hiện trường sau vụ cháy

Ngày 12-8, Công an phường Vườn Lài (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 2 tầng.

Cháy nhà mặt tiền ở phường Vườn Lài, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân- Ảnh 1.

Mặt tiền căn nhà bị ám khói đen.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói lửa phát ra từ căn nhà 2 tầng nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài (quận 10 cũ). Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, lan rộng, cột khói bốc cao. "Lửa bùng lên nhanh, lan rộng khiến nhiều người lo lắng. Có thể nguyên nhân cháy do chập điện" - chị Hà - một người dân nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động nhiều ô tô chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Một đoạn đường qua khu vực cháy bị phong toả để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát chia làm nhiều hướng dập lửa, một số cảnh sát khác chống cháy lan sang các hộ bên cạnh. Hoả hoạn được dập tắt sau khoảng 15 phút.

Bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong. Song nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy nhà mặt tiền ở phường Vườn Lài, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân- Ảnh 2.

Nhiều cảnh sát được điều động đến hiện trường.

Cháy nhà mặt tiền ở phường Vườn Lài, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân- Ảnh 3.

Cột khói có thể nhìn thấy từ xa.


Tin liên quan

Mở cửa ô tô bất cẩn bị phạt nặng, bạn nên biết!

Mở cửa ô tô bất cẩn bị phạt nặng, bạn nên biết!

(NLĐO) - Mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn có thể bị phạt 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP HCM, 3 người kịp thoát chạy

(NLĐO) - Khi lửa bùng cháy có 3 người trong nhà, họ leo sang ban công nhà hàng xóm thoát nạn.

Clip vụ cháy nhà ở TP HCM, phá cửa phát hiện 2 sinh viên tử vong

(NLĐO) - Sau khi khống chế được hoả hoạn, cảnh sát phát hiện 2 người đã tử vong.

cháy nhà nguyên nhân vụ cháy phòng cháy chữa cháy lực lượng chức năng phòng cảnh sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo