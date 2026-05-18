HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Bốn lực đẩy để kinh tế TP HCM bứt tốc

TSKH TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TP HCM

TP HCM cần chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo

Mô hình đó thông qua 4 động lực: hạ tầng, kinh tế số,khu vực tư nhân và nhân lực chất lượng cao.

Muốn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, TP HCM cần phải thay đổi mô hình phát triển.

"Làm cho ra kết quả"

Thành phố cần chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, thông qua 4 động lực: hạ tầng, kinh tế số, khu vực tư nhân và nhân lực chất lượng cao. Yếu tố quyết định để vận hành hiệu quả các động lực này chính là năng lực thực thi của bộ máy quản trị.

Mới đây, Thành ủy TP HCM đã ban hành Chỉ thị 11/2026, xác định tăng trưởng 2 con số không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là "nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2026 - 2030". Điểm đáng chú ý trong Chỉ thị 11 không chỉ là mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà còn ở yêu cầu "rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ tiến độ - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền"; gắn kết quả với việc đánh giá cán bộ - thể hiện quyết tâm chuyển tư duy quản trị công từ "làm cho đúng quy trình" sang "làm cho ra kết quả".

Theo đó, "rõ người" là xác lập chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng, thay vì cơ chế "nhiều đơn vị cùng phụ trách". "Rõ việc" là chuyển nhiệm vụ từ các khẩu hiệu chung chung sang những đầu ra có thể kiểm chứng. "Rõ tiến độ" là buộc bộ máy quản trị phải làm theo thời gian và thứ tự ưu tiên…

Quan trọng hơn, khi kết quả được gắn với việc đánh giá cán bộ, bộ máy sẽ bắt đầu thay đổi động lực hành vi: người làm tốt được ghi nhận, người trì trệ phải chịu trách nhiệm.

Chuỗi tác động liên hoàn

Bốn cấu phần động lực nêu trên không hoạt động độc lập mà tạo thành chuỗi tác động liên hoàn để phát triển nền kinh tế đô thị hiện đại.

Trong đó, hạ tầng giúp giảm chi phí giao dịch, tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển. Đây không chỉ là việc xây dựng đường sá mà còn tối ưu dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, lao động, dữ liệu. Hiệu quả hạ tầng tại TP HCM nằm ở khả năng liên kết vùng, kết nối cảng biển, logistics, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm tài chính. Tuy nhiên, hạ tầng dễ bị "kẹt" bởi việc giải phóng mặt bằng, thủ tục, giải ngân và phối hợp liên ngành. Nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ" trong dự án trọng điểm sẽ biến vốn đầu tư thành công trình và tăng trưởng.

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Bốn lực đẩy để kinh tế TP HCM bứt tốc - Ảnh 1.

Đầu tư phát triển hạ tầng giúp giảm chi phí giao dịch, tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển… Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khoa học - công nghệ và kinh tế số là động lực trực tiếp nâng năng suất lao động, tạo không gian thị trường. Kinh tế số không dừng ở việc số hóa vài quy trình hành chính, mà phải hình thành nền tảng dữ liệu liên thông, dịch vụ số đồng bộ, quản trị dựa trên dữ liệu. Thành phố cần phát triển "nền tảng dùng chung": dữ liệu liên thông, danh tính số, thanh toán số, thủ tục số end-to-end; đồng thời cần cơ chế sandbox để công nghệ, mô hình mới thử nghiệm, đi ra thị trường nhanh hơn.

Khu vực tư nhân cũng là động lực quan trọng. Nếu coi nền kinh tế là cỗ máy thì doanh nghiệp tư nhân chính là lực lượng chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm, thị trường. TP HCM có lợi thế lớn về tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp. Điều cần làm là tạo môi trường chính sách ổn định, minh bạch để doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Việc cải cách thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, mở rộng hợp tác công - tư và bảo đảm cạnh tranh công bằng sẽ kích hoạt khu vực này, định vị rõ trách nhiệm thay vì "rủi ro vô danh".

Trong khi đó, nhân lực chất lượng cao là "nhiên liệu" cho quá trình đổi mới sáng tạo. Thành phố cần tạo hệ sinh thái hấp dẫn để người giỏi gắn bó lâu dài, gồm thị trường việc làm hiệu quả, không gian sống và dịch vụ hiện đại, môi trường đổi mới năng động... Điều đó đòi hỏi cần liên kết thực chất giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp qua các chương trình đào tạo theo nhu cầu và dự án ứng dụng thực tế.

Kết quả cuối cùng là thước đo

Nếu ví 4 động lực tăng trưởng như 4 bánh xe thì năng lực thực thi của chính quyền đô thị chính là trục truyền động để cỗ xe vận hành.

Hạ tầng muốn bứt phá thì phải có cơ chế ra quyết định và giải ngân nhanh. Kinh tế số muốn phát triển sâu thì phải có dữ liệu liên thông và tiêu chuẩn vận hành đồng bộ. Khu vực tư nhân muốn lớn mạnh cần phải có thủ tục thông thoáng. Nhân lực chất lượng cao muốn đến và ở lại thì phải có dịch vụ đô thị chất lượng. Những việc này đều phụ thuộc vào chất lượng phối hợp, trách nhiệm và cơ chế đánh giá kết quả trong bộ máy quản trị.

Để yêu cầu "rõ người, rõ việc…" đi vào thực chất, TP HCM có thể cân nhắc một số hướng triển khai. Trước hết, cần thiết lập bản đồ trách nhiệm cho từng chương trình, mỗi mục tiêu phải có một đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng. Tiếp đó, chuẩn hóa bộ chỉ số đầu ra theo kết quả thực chất, thay vì thiên về hình thức "đã tổ chức", "đã ban hành". Thành phố cũng cần vận hành các bảng điều khiển tiến độ theo thời gian thực để phát hiện sớm điểm nghẽn và xử lý ngay. Bên cạnh đó là cơ chế tháo gỡ liên ngành đủ nhanh để giảm thời gian "chờ ý kiến" giữa các cơ quan; đồng thời gắn việc đánh giá cán bộ với kết quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TP HCM đang đi đúng hướng khi định hình rõ các động lực tăng trưởng mới. Thế nhưng, trong quản trị đô thị hiện đại, "đúng hướng" chưa bảo đảm "đến đích". Điều quyết định là ở năng lực thực thi: xác lập trách nhiệm cuối cùng, quản trị theo kết quả, minh bạch tiến độ và tạo cơ chế phối hợp nhanh.

Khi đó, mục tiêu tăng trưởng 2 con số mới không chỉ dừng ở quyết tâm chính trị mà có thể trở thành động lực phát triển thực chất, tạo ra công trình, dịch vụ và cơ hội phát triển cụ thể cho người dân và doanh nghiệp TP HCM. 

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Bốn lực đẩy để kinh tế TP HCM bứt tốc - Ảnh 2.
LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Bốn lực đẩy để kinh tế TP HCM bứt tốc - Ảnh 3.


Tin liên quan

Lắng nghe người dân hiến kế: Xanh hóa giao thông công cộng

Lắng nghe người dân hiến kế: Xanh hóa giao thông công cộng

Việc đầu tư lớn cho xe buýt điện là một chiến lược đánh đổi hiệu quả giữa chi phí đầu tư ban đầu với chi phí vận hành dài hạn

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Sức mạnh đồng kiến tạo

Để giữ vững vị thế, phát huy tiềm năng, TP HCM buộc phải chuyển hóa từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng, trong đó trí tuệ xã hội là đòn bẩy cốt lõi

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Xây dựng "siêu đô thị xanh"

Phía sau khát vọng vươn mình thành siêu đô thị vùng của TP HCM là nỗi lo mảng xanh ngày càng bị thu hẹp bởi tốc độ đô thị hóa

Báo Người Lao Động Cuộc thi lắng nghe người dân hiến kế TP HCM tăng trưởng tăng tưởng 2 con số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo