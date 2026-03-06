Lắng nghe người dân hiến kế: Xanh hóa giao thông công cộng

Bổ sung 25 tuyến xe buýt điện, TP HCM đang kiến tạo hệ sinh thái giao thông thông minh với mô hình "văn phòng di động", nhằm nâng tầm trải nghiệm của hành khách, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2030

Việc TP HCM bổ sung 25 tuyến xe buýt điện vào hệ thống vận tải hành khách công cộng từ ngày 1-3 không đơn thuần là một đợt mua sắm phương tiện quy mô lớn. Đây còn là một sự chuyển đổi mang tính hệ thống về mô hình vận hành logistics đô thị.

Số hóa trải nghiệm

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, trong tổng số 25 tuyến này, VinBus (thuộc Vingroup) vận hành 9 tuyến trọng điểm (32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140, 148) với 169 xe điện VinFast EB6/EB8. Nhờ đó, số lượng xe buýt điện toàn mạng lưới tăng từ 627 lên 796 chiếc, đẩy tỉ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch (điện - CNG) từ 46,4% lên ngưỡng gần 50% trong tổng số khoảng 2.319 - 2.488 phương tiện đang khai thác.

Tuy nhiên, sự gia tăng về mặt vật lý của phương tiện và việc mở rộng các tuyến xe buýt huyết mạch mới chỉ giải quyết được bài toán về năng lực cung ứng. Thách thức thực sự nằm ở sự đứt gãy giữa năng lực vận hành hiện đại và khả năng tiếp nhận thông tin của hành khách, khiến hệ số lấp đầy vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng tương xứng với mức vốn đầu tư mà thành phố đã bỏ ra.

Thêm 25 tuyến xe buýt điện, TP HCM hướng tới giao thông thông minh và Net Zero vào năm 2030. Ảnh: NGỌC QUÝ

Dưới góc độ kỹ thuật logistics, việc đầu tư lớn cho xe buýt điện là một chiến lược đánh đổi hiệu quả giữa chi phí đầu tư ban đầu với chi phí vận hành dài hạn. Một trong những bước đột phá để xóa bỏ rào cản tiếp cận chính là việc tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc.

Giờ đây, hành khách không còn phụ thuộc vào vé giấy hay các loại thẻ nội bộ mà có thể sử dụng trực tiếp thẻ chạm của ngân hàng (Visa/Mastercard) hoặc ví điện tử để thanh toán ngay tại cửa xe qua hệ thống đầu đọc NFC hiện đại. Điều này giúp tối ưu hóa luồng hành khách tại các điểm dừng, giảm thời gian dừng chờ và nâng cao tốc độ hành trình trung bình. Khi dữ liệu thanh toán được số hóa theo thời gian thực, cơ quan quản lý có thể phân tích chính xác biểu đồ lưu lượng để điều chỉnh tần suất chuyến, giải quyết triệt để nút thắt cổ chai trong luồng thông tin và luồng vận tải.

Sức mạnh thực sự của hệ thống vận tải hành khách công cộng thế hệ mới còn nằm ở nền tảng phần mềm kết nối đa phương thức, cho phép hành khách chủ động hoàn toàn trong việc lập kế hoạch di chuyển. Thông qua các ứng dụng tích hợp dữ liệu từ nhiều hãng vận tải, người dùng có thể tra cứu thời gian thực, đặt lịch trình chính xác đến từng phút và lựa chọn điểm dừng thuận tiện nhất dựa trên thuật toán tối ưu hóa quãng đường đi bộ.

Việc chủ động kiểm soát thông tin này giúp loại bỏ hoàn toàn sự không chắc chắn của giao thông công cộng truyền thống, biến việc đợi xe buýt thành một trải nghiệm có kế hoạch và tiết kiệm thời gian.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn an toàn trong vận hành đã được nâng lên một tầm mức mới nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi phương tiện hiện nay đều được trang bị hệ thống giám sát hành vi tài xế và cảnh báo va chạm sớm, giúp phát hiện tức thì các dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn từ yếu tố con người.

Song song đó, không gian bên trong xe đã được nâng cấp thành một "văn phòng di động" thực thụ với hệ thống wifi 6 tốc độ cao cùng các cổng sạc nhanh USB-C tại mỗi vị trí ghế ngồi. Kết hợp với hệ thống lọc không khí ion âm và cabin cách âm hoàn hảo của động cơ điện, xe buýt không còn là phương tiện vận tải thuần túy mà đã trở thành một mắt xích an toàn, tiện nghi trong hệ sinh thái Smart City - nơi công nghệ logistics phục vụ trực tiếp và tinh tế cho từng nhu cầu nhỏ nhất của hành khách.

Kiến tạo công dân xanh

Hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2030, việc chuyển đổi 100% phương tiện với hơn 3.600 xe buýt sang năng lượng điện không chỉ giải được bài toán kinh tế vận tải mà còn là cam kết sinh thái cấp bách.

Ước tính, việc thay thế hoàn toàn xe diesel sẽ giúp TP HCM cắt giảm hơn 200.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm, tương đương với việc trồng mới hàng triệu cây xanh đô thị. Lợi ích dài hạn này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí ngoại tác liên quan đến ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, tạo tiền đề cho một hệ sinh thái giao thông xanh bền vững.

Khi dòng chảy thông tin được khai thông qua các ứng dụng di động và hệ thống bảng điện tử tại trạm dừng, người dân sẽ thấy được giá trị thực tế của việc giảm tiếng ồn và khí thải. Từ đó, họ sẽ thay đổi dần hành vi, từ sử dụng phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng thông minh.

Nhóm đối tượng sinh viên - lực lượng hành khách nòng cốt của hệ thống vận tải hành khách công cộng - đang được hưởng những cơ chế ưu tiên mang tính chiến lược để hình thành thói quen di chuyển mới. Với mức giá vé chỉ 3.000 đồng và khả năng kết nối không giới hạn giữa xe buýt điện với mạng lưới metro, thành phố đang trực tiếp giảm thiểu rào cản tài chính cho người trẻ.

Việc tách biệt chính sách hỗ trợ giá cho sinh viên không chỉ là giải pháp an sinh xã hội mà còn là khoản đầu tư vào một thế hệ công dân xanh. Khi xe buýt điện không còn là phương tiện giá rẻ mà trở thành một không gian công nghệ tiện nghi, sạch sẽ và hiện đại, sinh viên sẽ là những đại sứ tiên phong trong việc hiện thực hóa tầm nhìn giao thông công cộng của TP HCM vào năm 2030.