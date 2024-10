Lắng nghe người dân hiến kế: Đột phá về giao thông xanh

Việc áp dụng các giải pháp đột phá về giao thông xanh và bảo vệ môi trường không chỉ cải thiện chất lượng sống của người dân mà còn giúp TP HCM phát triển bền vững hơn trong tương lai

Dân số tăng nhanh cùng với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ đã tạo ra áp lực đáng kể lên hệ thống hạ tầng giao thông và môi trường sống của TP HCM. Nhưng đây cũng là cơ hội để TP HCM tiên phong xây dựng một tương lai xanh hơn, thông qua việc áp dụng các giải pháp đột phá về giao thông xanh và bảo vệ môi trường bền vững.



Phát triển hạ tầng giao thông công cộng

Số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng đã vượt xa khả năng mở rộng hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại các tuyến đường trung tâm. Ùn tắc không chỉ làm mất nhiều thời gian của người dân mà còn góp phần gia tăng ô nhiễm không khí. Các phương tiện sử dụng xăng, dầu thải ra một lượng lớn khí CO2 và bụi mịn PM2.5 gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng làm suy giảm diện tích cây xanh và công viên, khiến môi trường sống ngày càng trở nên ngột ngạt và chất lượng sống giảm sút.

Để giải quyết vấn đề này, TP HCM cần triển khai một loạt biện pháp đồng bộ, hướng đến việc phát triển giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông công cộng. Thành phố đã bắt đầu xây dựng hệ thống tàu điện ngầm (metro) nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa để tăng cường hiệu quả. Việc hoàn thiện và mở rộng các tuyến metro, như tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, sẽ giúp giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Các phương tiện giao thông xanh được giới thiệu đến người tiêu dùng tại GRECO 2024. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài ra, thành phố cũng cần xây dựng hệ thống xe buýt xanh, sử dụng nhiên liệu sạch như xe buýt điện hoặc xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên nén (CNG). Đồng thời, việc ưu tiên làn đường riêng cho xe buýt và phương tiện công cộng khác sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực để người dân từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân.

Một yếu tố quan trọng trong việc phát triển giao thông xanh là khuyến khích sử dụng các phương tiện không động cơ, như xe đạp hoặc đi bộ. Vì thế, thành phố cần phát triển các làn đường và khu vực dành riêng cho xe đạp, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người sử dụng. Thành phố cũng cần tạo ra không gian đi bộ an toàn, bằng cách cải thiện vỉa hè và mở rộng các khu vực dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, TP HCM cần triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) để quản lý luồng giao thông hiệu quả, giảm thiểu ùn tắc và tối ưu hóa sử dụng năng lượng. ITS có thể giúp điều khiển đèn tín hiệu giao thông một cách linh hoạt, hướng dẫn phương tiện tránh các khu vực tắc nghẽn và cải thiện an toàn giao thông.

Khuyến khích sử dụng xe điện

Để khuyến khích người dân sử dụng xe điện, bao gồm cả xe máy và ô tô, thành phố cần đầu tư xây dựng hạ tầng sạc điện, bảo đảm các trạm sạc công cộng được lắp đặt tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và khu dân cư. Các chính sách hỗ trợ tài chính như giảm thuế hoặc trợ giá khi mua phương tiện điện cũng cần được áp dụng để khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện xăng, dầu sang phương tiện điện.

TP HCM cần có cơ chế tài chính hợp lý. Thành phố có thể thành lập quỹ phát triển giao thông công cộng và khuyến khích hợp tác công tư (PPP). Bên cạnh đó, cung cấp ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng xanh, hỗ trợ tài chính cho người dân chuyển đổi sang xe điện. Thành phố cũng nên tìm kiếm khoản vay từ tổ chức quốc tế và thiết lập phí môi trường cho phương tiện cá nhân. Hợp tác với các quốc gia thành công như Nhật Bản và Singapore sẽ giúp TP HCM học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, tạo động lực cho phát triển bền vững...