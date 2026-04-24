LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Xe buýt miễn phí: Làm sao cạnh tranh với xe cá nhân?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Xe buýt miễn phí: Làm sao cạnh tranh với xe cá nhân?

TRẦN QUANG HÒA, nghiên cứu sinh Viện Quản lý và Đổi mới Thụy Sĩ

Chủ trương miễn phí xe buýt là một bước đi đột phá để kéo giảm ùn tắc giao thông nhưng sẽ khó thuyết phục người dân nếu bỏ quên bài toán nâng cấp hạ tầng

Xe buýt miễn phí sẽ lãng phí tiền trợ giá và không thể "thắng" nổi xe máy nếu hạ tầng giao thông vẫn bất cập.

Nhiều nước không miễn phí đại trà

Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy việc miễn phí hoặc trợ giá sâu cho giao thông công cộng luôn đi kèm với các chiến lược tài chính đa tầng và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ quản lý dữ liệu.

Tại TP New York - Mỹ, chính quyền không áp dụng miễn phí ngay từ đầu mà sử dụng cơ chế "Fare cap" (giới hạn mức cước) thông qua hệ thống thanh toán không tiếp xúc OMNY. Theo quy định, nếu hành khách thực hiện đủ 12 chuyến đi với cùng một thiết bị hoặc thẻ thanh toán trong vòng 7 ngày (từ thứ hai đến chủ nhật), tất cả các chuyến tiếp theo trong tuần đó sẽ hoàn toàn miễn phí. Cơ chế này vừa bảo đảm nguồn thu từ nhóm người dùng vãng lai, vừa hỗ trợ tối đa kinh phí cho người lao động có nhu cầu di chuyển cao và ổn định.

Tại Melbourne - Úc, chính quyền bang Victoria triển khai mô hình "Free tram zone" (khu vực tram miễn phí) tại khu trung tâm thương mại. Trong phạm vi khu vực này, hành khách có thể lên xuống bất kỳ tuyến tàu điện (tram) nào mà không cần quẹt thẻ Myki hay trả phí.

Chính sách này đặc biệt hiệu quả trong việc thúc đẩy du lịch và giảm thiểu xe cá nhân lưu thông trong lõi đô thị chật hẹp. Tuy nhiên, nếu hành trình bắt đầu hoặc kết thúc bên ngoài khu vực quy định, hành khách vẫn phải trả phí bình thường. Mô hình này là minh chứng cho việc sử dụng miễn phí có mục tiêu để giải tỏa áp lực giao thông tại các điểm nóng đô thị.

Tại Seoul - Hàn Quốc, thay vì miễn phí trực tiếp, họ tập trung vào hệ thống miễn phí chuyển tuyến (free transfer) giữa xe buýt và tàu điện ngầm thông qua thẻ T-money. Hệ thống này cho phép người dân chuyển phương tiện tối đa 4 lần trong vòng 30 phút mà không mất thêm chi phí. Điều đó giúp tối ưu hóa mạng lưới liên kết, khiến việc sử dụng phương tiện công cộng trở nên tiện lợi và rẻ hơn đáng kể so với xe cá nhân.

Ngược lại, Tokyo - Nhật Bản lại mang đến bài học về sự tự chủ tài chính thông qua mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD). Dù không miễn phí đại trà, hệ thống tại đây vận hành cực kỳ hiệu quả nhờ sự tham gia của tư nhân và khai thác giá trị gia tăng từ bất động sản xung quanh các nút giao thông. Việc này còn giúp tái đầu tư vào hạ tầng mà không phụ thuộc quá mức vào ngân sách.

Lợi ích cần vượt trội

Đối với TP HCM, thách thức lớn nhất khi triển khai chính sách miễn phí xe buýt là ở áp lực ngân sách và sự cạnh tranh từ thói quen sử dụng xe máy.

Hiện nay, nguồn thu của thành phố vẫn phụ thuộc đáng kể vào các khoản thuế, phí truyền thống, trong khi chi phí trợ giá cho hệ thống xe buýt hằng năm vốn đã chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng chi thường xuyên. Sự đứt gãy trong việc kết nối hạ tầng, tình trạng chiếm dụng vỉa hè khiến việc tiếp cận trạm dừng khó khăn, cùng với chất lượng dịch vụ chưa đồng bộ là những rào cản khiến xe buýt chưa thực sự trở thành lựa chọn ưu tiên.

Nếu hạ tầng bất cập, việc miễn phí xe buýt vẫn khó thu hút người dân. Ảnh: NGỌC QUÝ

Nếu chỉ áp dụng miễn phí đơn thuần mà không cải thiện chất lượng hạ tầng và tốc độ di chuyển, thành phố sẽ đối mặt việc lãng phí nguồn lực công mà không đạt được mục tiêu dịch chuyển phương tiện.Thực tế cho thấy, tâm lý người dân chỉ thay đổi khi lợi ích từ phương tiện công cộng vượt trội so với sự tiện dụng của xe cá nhân.

Tại TP HCM, việc thiếu các làn ưu tiên cho xe buýt khiến loại hình này thường xuyên rơi vào tình trạng chậm giờ do ùn tắc, làm giảm độ tin cậy đối với hành khách. Hơn nữa, cấu trúc mạng lưới tuyến hiện tại vẫn còn nhiều bất cập với các tuyến đường dài chồng chéo, thiếu sự kết nối với các loại hình vận tải khác như đường thủy hay tuyến metro đang hoàn thiện về mặt vận hành.

Việc duy trì các tuyến xe buýt chạy xuyên tâm với hiệu suất thấp cũng gây ra sự lãng phí. Do đó, đòi hỏi một lộ trình tái cấu trúc bài bản và ứng dụng công nghệ số để quản lý đối tượng hưởng lợi một cách công bằng, minh bạch, giống như cách New York hay Seoul đã thực hiện.

Tạo cú hích tâm lý

Để hiện thực hóa lộ trình miễn phí xe buýt một cách khoa học, TP HCM cần áp dụng phương thức tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc thí điểm trên các tuyến xe buýt điện tại các khu vực trọng điểm, như trung tâm thành phố hoặc Thủ Thiêm.

Chính sách miễn phí nên được tích hợp vào hệ thống thẻ vé thông minh duy nhất, cho phép người dân sử dụng toàn bộ mạng lưới từ metro đến xe đạp công cộng một cách liền mạch.

Về mặt tài chính, thành phố cần nghiên cứu áp dụng các nguồn thu mới như phí kẹt xe đối với ô tô cá nhân đi vào trung tâm hoặc phí đậu xe theo giờ để tạo nguồn quỹ đặc thù dành riêng cho trợ giá giao thông công cộng, thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải chi trả để nuôi dưỡng hệ thống xanh.

Bên cạnh đó, cần quyết liệt thực hiện mô hình TOD bằng cách quy hoạch lại quỹ đất xung quanh các nhà ga metro và trạm trung chuyển lớn để tạo nguồn lực tài chính dài hạn.

Về mặt vận hành, việc tái cấu trúc mạng lưới theo mô hình "trục chính và nhánh rẽ", kết hợp với các loại xe buýt nhỏ len lỏi vào các con hẻm sẽ giải quyết hiệu quả bài toán tiếp cận "dặm cuối" cho người dân.

Sự thành công của chính sách còn phụ thuộc vào khả năng số hóa toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi giao thông công cộng trở nên minh bạch, đúng giờ và tiện lợi, việc miễn phí sẽ trở thành cú hích tâm lý mạnh mẽ giúp TP HCM khẳng định vị thế một siêu đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới cộng đồng. 

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Lời giải số cho bệnh viện tuyến cuối

Song song nâng cấp hạ tầng, công nghệ số là "chìa khóa" giảm tải bệnh viện tuyến cuối TP HCM, hướng đến y tế thông minh

Lắng nghe người dân hiến kế: Xanh hóa giao thông công cộng

Việc đầu tư lớn cho xe buýt điện là một chiến lược đánh đổi hiệu quả giữa chi phí đầu tư ban đầu với chi phí vận hành dài hạn

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Sức mạnh đồng kiến tạo

Để giữ vững vị thế, phát huy tiềm năng, TP HCM buộc phải chuyển hóa từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng, trong đó trí tuệ xã hội là đòn bẩy cốt lõi

Báo Người Lao Động Cuộc thi lắng nghe người dân hiến kế xe buýt miễn phí xe buýt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo