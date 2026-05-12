Lắng nghe nguyện vọng người lao động

Ngày 12-5, tại Công Ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa), Công đoàn phường Thông Tây Hội, TPHCM đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức Chương trình đối thoại giữa đại diện LĐLĐ thành phố, Công đoàn phường, chủ doanh nghiệp và người lao động.

Chương trình là dịp để tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng đoàn viên, người lao động, từ đó kịp thời giải tỏa các khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững trong doanh nghiệp.

Thông tin tại buổi đối thoại, đại diện Công ty cho biết thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, song xác định người lao động là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thời gian qua, công ty đã tìm nhiều giải pháp để ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho 165 lao động (thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt khoảng 13 triệu đồng/người/tháng).

Ông Lê Như Vũ, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (giữa), đối thoại với người lao động

Bên cạnh đó, công ty cũng duy trì các khoản thưởng năng suất, thưởng chuyên cần, thưởng lễ, Tết. Đồng thời, phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; thực hiện nhiều chương trình phúc lợi, chăm lo thiết thực cho người lao động như: thăm hỏi trong các dịp hiếu hỉ, ốm đau; chăm lo cho người lao động, con đoàn viên khó khăn; hỗ trợ tiền vé tàu, máy bay cho công nhân khó khăn về quê đón Tết; Thành lập "Góc cà phê sáng với Sếp", câu lạc bộ giải trí, phòng làm đẹp, phòng cắt tóc nam- nữ phục vụ miễn phí cho người lao động; xây dựng căn tin, trang bị máy bán hàng tự động phục vụ các món ăn và nước giải khát đồng giá 5.000 đồng cho người lao động.

Người lao động nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Đặc biệt, để chăm lo sức khỏe cho người lao động, bên cạnh việc điều chỉnh tăng tiền cơm 3 năm liên tục, từ mức 28.000 đồng/suất năm 2024 lên 32.000 đồng/suất năm 2025 và tăng tiếp lên 38.000 đồng/suất năm 2026, công ty còn tài trợ kinh phí thuê sân bóng đá, pikleball và thuê huấn luyện viên đến Công ty dạy Yoga miễn phí cho người lao động…

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tặng từ ban tổ chức

Tại chương trình, các vấn đề người lao động đặt ra liên quan đến các giải pháp khắc phục khó khăn của công ty nhằm ổn định việc làm, thu nhập, phúc lợi thời gian tới cho người lao động; việc xây dựng văn hóa và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp; vướng mắc trong thực hiện tài chính Công đoàn… đã được đại diện LĐLĐ TPHCM và doanh nghiệp trả lời thỏa đáng.

Dịp này, ban tổ chức đã thực hiện chương trình "Cảm ơn người lao động", qua đó chăm lo cho 20 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất). Đồng thời tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", cung cấp các suất ăn ngon, bổ dưỡng cho người lao động (trị giá 100.000 đồng/suất nhân dịp Tháng Công nhân lần thứ 18.

Người lao động quây quần trong "Bữa cơm Công đoàn"

Cùng thưởng thức bữa cơm trưa với các đồng nghiệp trong không gian ấm cúng, chị Bùi Thị Duyên, công nhân Công ty, cho biết chị rất vui. Theo chị Duyên, suất ăn ca được công ty chi trả bằng tiền để người lao động tự túc khẩu phần ăn cho phù hợp với nhu cầu mỗi người, nên thỉnh thoảng mới có dịp để mọi tụ họp, dùng bữa chung với nhau. "Do vậy những bữa ăn đông đủ như hôm nay không chỉ vui mà còn giúp chúng tôi gắn kết và hiểu nhau hơn"- chị Duyên chia sẻ.