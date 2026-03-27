Đối thoại để hài hòa, ổn định

Từng trải qua giai đoạn bất ổn nhưng nhờ tinh thần cầu thị, cởi mở trong việc đối thoại, hơn 10 năm qua, quan hệ lao động tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái (phường Hòa Lợi, TP HCM) đã ổn định. Người lao động (NLĐ) ngày càng gắn kết, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp (DN).

Không còn tranh chấp

Nói về vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, chị Đinh Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Phong Thái, cho biết thời gian đầu thành lập DN, quan hệ lao động còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đỉnh điểm là năm 2012, mâu thuẫn giữa chuyên gia nước ngoài và NLĐ bùng phát gay gắt.

Khi tranh chấp xảy ra, cuộc họp xử lý diễn ra vào ban đêm lại vắng bóng NLĐ khiến chị Hường trăn trở. Đêm đó, chị thức trắng lắng nghe công nhân giãi bày, rồi quay lại thương lượng với ban giám đốc công ty. Khi thông tin được tiếp nhận từ cả hai phía, ban giám đốc mới hiểu rõ nguyên nhân và chủ động tìm hướng giải quyết.

"Từ sự việc này, DN có cách nhìn khác về Công đoàn, từng bước xây dựng quy chế phối hợp và sẵn sàng đối thoại. Mục tiêu là hình thành quan hệ lao động hài hòa, góp phần phát triển DN và cải thiện đời sống NLĐ" - chị Hường nhận xét.

Người lao động tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái được hưởng nhiều chính sách chăm lo tốt

Đến nay, việc đối thoại định kỳ giữa DN và NLĐ được Công ty TNHH Cao su Phong Thái duy trì thường xuyên. Hằng tháng, Công đoàn công ty họp với ban giám đốc để nắm tình hình sản xuất - kinh doanh và việc tuân thủ quy định an toàn - vệ sinh lao động, đồng thời tiếp nhận kiến nghị của NLĐ liên quan công việc và điều kiện làm việc.

Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cũng được công ty thực hiện bài bản. Mọi thông báo liên quan đến tiền lương, chế độ, chính sách đều được công ty bàn bạc, thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn trước khi ban hành.

Nhờ sự chủ động của Công đoàn, môi trường làm việc và đời sống NLĐ ngày càng được cải thiện" - chị Hồ Thị Liên, công nhân Công ty TNHH Cao su Phong Thái, bày tỏ.

Nhờ vậy, TƯLĐTT tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái có nhiều điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật. Cụ thể, NLĐ được bảo đảm việc làm quanh năm; nếu thiếu đơn hàng phải nghỉ luân phiên vẫn được trả 100% lương cơ bản. Ngoài ra, DN luôn thưởng tháng 13 (tối thiểu 1 tháng lương), cùng các khoản thưởng dịp Tết Nguyên tiêu, đầu năm; thưởng vượt sản lượng, sáng kiến, đột xuất...

Công đoàn công ty còn đề xuất chính sách khuyến học, hỗ trợ 100% học phí các khóa giao tiếp tiếng Hoa; kiến nghị thay thế máy móc cũ gây ồn, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, cải thiện môi trường làm việc. Nhờ đó, nhà xưởng của DN ngày càng thông thoáng, mát mẻ.

Tạo động lực gắn bó lâu dài

Với phương châm vì NLĐ và sự phát triển bền vững, Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies (phường Tân Bình, TP HCM) cũng chú trọng thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Chị Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ tịch Công đoàn Công ty Bosch Global Software Technologies, cho biết Ban Chấp hành Công đoàn tham gia xây dựng, cập nhật nội quy lao động và quy chế tổ chức đối thoại, hội nghị NLĐ. Theo quy định, mỗi năm DN tổ chức ít nhất một hội nghị đối thoại giữa ban giám đốc và NLĐ.

Ngoài các kỳ thương lượng, ký kết TƯLĐTT (3 năm/lần), Công đoàn thường xuyên tiếp nhận ý kiến của NLĐ. Khi có đề xuất bổ sung hoặc thay đổi chính sách, Công đoàn phối hợp với bộ phận nhân sự và ban giám đốc trao đổi, thương lượng để điều chỉnh phù hợp. "Các kênh thông tin giữa ban giám đốc, Công đoàn và NLĐ luôn thông suốt, bảo đảm mọi ý kiến đều được lắng nghe" - chị Đào khẳng định.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhất là trong đối thoại và thương lượng, TƯLĐTT tại Công ty Bosch Global Software Technologies có nhiều nội dung thiết thực, mang lại lợi ích cho gần 4.000 NLĐ. Trong đó, nổi bật là chính sách thưởng theo kết quả kinh doanh ngoài lương tháng 13; tổ chức nghỉ dưỡng; mua bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe cho NLĐ và người thân; thưởng thâm niên cho NLĐ…

Công ty Bosch Global Software Technologies còn dành nhiều chính sách đãi ngộ đặc biệt cho lao động nữ khi sinh con, nuôi con dưới 1 tuổi. Chính sách này giúp NLĐ nữ không bị gián đoạn công việc, yên tâm chăm sóc gia đình và tiếp tục cống hiến. Công ty cũng thiết kế chương trình chăm sóc sức khỏe hằng năm cho nữ công nhân, như xây dựng đội ngũ tư vấn tâm lý (từ những cơ sở y khoa nổi tiếng) hỗ trợ phát hiện, điều trị các vấn đề tâm lý cho NLĐ cả năm…

Cùng với đó là nhiều hoạt động chăm lo thiết thực khác. Dịp 8-3 vừa qua, Công đoàn Công ty Bosch Global Software Technologies đã phối hợp với bộ phận nhân sự và ban giám đốc tổ chức trao quà cho tất cả lao động nữ. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi ăn nhẹ với trà và bánh vào các khung giờ khác nhau để lao động nữ có thể vừa làm việc vừa tham gia hoạt động vui chơi, thư giãn… Qua đó, DN không chỉ giữ chân NLĐ mà còn tạo động lực để họ gắn bó lâu dài.

Nâng cao kỹ năng thương lượng cho cán bộ Công đoàn Nhằm trang bị, củng cố và nâng cao kỹ năng thương lượng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, LĐLĐ TP HCM đã xây dựng kế hoạch tập huấn năm 2026. Kế hoạch này tập trung vào nội dung tiền lương trong TƯLĐTT, theo hướng có lợi hơn cho NLĐ. Chương trình tập huấn mang tính thực tiễn cao (mô phỏng phiên thương lượng, phản biện, góp ý), dễ áp dụng ngay tại DN; lấy tình huống thương lượng tiền lương làm trọng tâm. Qua đó, cán bộ Công đoàn được hỗ trợ nắm vững quy trình thương lượng, biết cách chuẩn bị dữ liệu, lập phương án, xây dựng lập luận, xử lý tình huống khi thương lượng với người sử dụng lao động. Dự kiến, các đợt tập huấn sẽ diễn ra từ cuối tháng 3 đến tháng 5-2026 với 400 cán bộ Công đoàn tham gia.



