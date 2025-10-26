HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

"Lặng người" trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Chủ xe không mua bảo hiểm thủy kích thì nên tính toán, cân nhắc việc sửa chữa hay chấp nhận bán lỗ để tránh rắc rối sau này.

Mới đây một chủ xe mang chiếc xe bán tải Ranger đến một đại lý của hãng Ford ở Hà Nội để kiểm tra sửa chữa do bị ngập nước. Sau khi kiểm tra, đại lý này báo giá số tiền kiểm tra xe ngập nước với hơn 20 hạng mục như: tiền công tháo toàn bộ ghế, vệ sinh ghế, sàn, nội thất, taplo, vệ sinh các bộ điều khiển, thay dầu, nạp gaz, mô tơ điện… với số tiền gần 30 triệu đồng.

Chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới - Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải bị thủy kích

Kế đến là chi phí phụ tùng thay thế với gần 40 "món", có chi phí gần 200 triệu đồng cũng như các chi phí khác đã nâng tổng mức mà chủ xe phải thanh toán lên đến gần 250 triệu đồng.

Theo ông Trần Nam Việt, chủ gara ô tô ở phường Bình Trưng, TP HCM, chiếc bán tải trên có chi phí sữa chữa chưa phải quá cao do xe chỉ bị ngập nước dạng tĩnh, tức xe đã dừng đậu tại chỗ, động cơ không hoat động nên mức phí sửa chữa tương đối "dễ thở". Trường hợp động cơ bị thủy kích sẽ có chi phí sửa chữa gấp đôi, gấp ba.

Hồi đầu tuần một chủ xe Mitsubishi Xforce chỉ mới sử dụng vài tháng cũng được chủ xe chia sẻ trên mạng có chi phí sữa chữa ngập nước trị gần bằng giá xe mới. Thông tin trên bảng báo giá thể hiện mức phí sửa chữa cho gần 90 hạng mục hơn 499 triệu đồng, cộng với thuế giá trị gia tăng nâng tổng thiệt hại gần 540 triệu đồng. Trong khi giá xe mới bản tiểu chuẩn của mẫu xe này đang có chương trình ưu đãi cũng có mức giá dưới 600 triệu đồng.

Chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới - Ảnh 2.

Bill tính phí sửa chữa của chiếc Xforce

Ông Việt cho biết xe bị thủy kích với chi phí sửa chữa rất cao, thậm chí gần bằng giá mua chiếc xe mới. Trường hợp chủ xe có mua bảo hiểm trong đó có cả điều khoản về bồi thường cho xe bị thủy kích thì bên bảo hiểm sẽ chịu phần lớn chi phí sửa chữa thì chủ xe nên giữ lại xe. Ngược lại, chủ xe không mua bảo hiểm thủy kích thì nên tính toán, cân nhắc việc  sửa chữa hay chấp nhận bán lỗ để tránh rắc rối sau này.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP HCM, xe bị thủy kích xảy ra khi nước tràn vào xi-lanh động cơ, gây cong piston hoặc vỡ lốc máy. Sau sửa chữa, xe có thể hoạt động trở lại nhưng thường gặp nhiều vấn đề "hỏng vặt" do hậu quả lâu dài. Rủi ro phổ biến sau sửa là hệ thống điện dễ chập chờn do nước đọng gây gỉ sét, dẫn đến đèn báo lỗi, cảm biến hỏng hoặc ắc quy yếu. Động cơ có thể yếu hơn, tiêu hao nhiên liệu tăng, hoặc rung giật do các bộ phận không khớp hoàn hảo sau thay thế. Nội thất dễ ẩm mốc, gây mùi hôi và hỏng ghế da. Nhiều trường hợp sau sửa, xe vẫn gặp lỗi lặt vặt như hệ thống điện chập, bugi hỏng nhanh, hoặc động cơ nóng bất thường. Nguyên nhân là nước có thể len lỏi vào các khe kín, gây ăn mòn dần dần.

bảo hiểm động cơ ngập nước sửa chữa xe ô tô thủy kích
