Sáng ngày 25-12, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo "Chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn: Thực trạng và giải pháp".



ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA

ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA, nhấn mạnh khu vực nông thôn - nơi sinh sống của phần lớn dân cư cả nước, giữ vai trò nền tảng của ổn định xã hội, an ninh lương thực và bản sắc văn hóa, vì vậy chuyển đổi số càng mang ý nghĩa đặc biệt.

"Chuyển đổi số nông thôn không đơn thuần là đưa công nghệ về làng quê, mà là tái cấu trúc phương thức phát triển nông thôn, từ quản trị, sản xuất, phân phối đến cung ứng dịch vụ công và nâng cao chất lượng đời sống người dân" - ông Chiến cho hay.

Theo TS Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - trên thực tế, đã có nhiều mô hình xã thông minh, xã thương mại điện tử được triển khai nhưng chưa kết nối được với nhau, chưa gắn chặt với hệ thống dữ liệu quốc gia, dữ liệu ngành, dẫn đến chưa hình thành chuỗi giá trị số bền vững cho nông thôn.

Từ cách tiếp cận "lấy chính quyền làm trung tâm" sang cách tiếp cận lấy người dân và chủ thể kinh tế nông thôn làm trung tâm. Trong đó, người nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn phải trở thành người sử dụng thực sự, hưởng lợi thực sự từ chuyển đổi số.

Triển khai mô hình "làng thông minh"

TS Nguyễn Thị Bích Lan nhấn mạnh, những dịch chuyển trên đặt ra yêu cầu phải xem xét lại toàn bộ hệ thống chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn hiện nay, cả về thiết kế lẫn cách thức triển khai".

Trong khi đó, ông Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số (Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh đến vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số. Đặc biệt, nguồn dữ liệu chung, mang tính nền tảng, có tính chất chia sẻ rộng rãi càng có vị trí rất quan trọng trong chuyển đổi số.

Đặc biệt, ông Đặng Tùng Anh đề cập đến giải pháp triển khai mô hình chuyển đổi số tại các "làng thông minh". Trong đó, với mô hình này sẽ tập trung phát triển sáng kiến số cho cộng đồng dựa trên cơ sở sử dụng các kết nối, giải pháp và tài nguyên số và các sáng tạo địa phương trong nông nghiệp, nông thôn, dựa trên 3 trụ cột - thiết chế, con người, công nghệ - nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số toàn diện, bao trùm.

"Việc triển khai thí điểm mô hình làng thông minh chính là điều kiện, tiền đề quan trọng để xây dựng xã nông thôn mới 4.0" - ông Tùng Anh khẳng định.