HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

"Làng thông minh, xã thương mại điện tử" là tiền đề nông thôn mới 4.0

Thùy Linh

(NLĐO) - Việc triển khai thí điểm mô hình làng thông minh chính là điều kiện, tiền đề quan trọng để xây dựng xã nông thôn mới 4.0.

Sáng ngày 25-12, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo "Chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn: Thực trạng và giải pháp".

Mô hình làng thông minh và xã thương mại điện tử thúc đẩy kinh tế nông thôn 4 . 0 - Ảnh 1.

ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA

ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA, nhấn mạnh khu vực nông thôn - nơi sinh sống của phần lớn dân cư cả nước, giữ vai trò nền tảng của ổn định xã hội, an ninh lương thực và bản sắc văn hóa, vì vậy chuyển đổi số càng mang ý nghĩa đặc biệt.

"Chuyển đổi số nông thôn không đơn thuần là đưa công nghệ về làng quê, mà là tái cấu trúc phương thức phát triển nông thôn, từ quản trị, sản xuất, phân phối đến cung ứng dịch vụ công và nâng cao chất lượng đời sống người dân" - ông Chiến cho hay.

Theo TS Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - trên thực tế, đã có nhiều mô hình xã thông minh, xã thương mại điện tử được triển khai nhưng chưa kết nối được với nhau, chưa gắn chặt với hệ thống dữ liệu quốc gia, dữ liệu ngành, dẫn đến chưa hình thành chuỗi giá trị số bền vững cho nông thôn.

Từ cách tiếp cận "lấy chính quyền làm trung tâm" sang cách tiếp cận lấy người dân và chủ thể kinh tế nông thôn làm trung tâm. Trong đó, người nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn phải trở thành người sử dụng thực sự, hưởng lợi thực sự từ chuyển đổi số.

Triển khai mô hình "làng thông minh"

TS Nguyễn Thị Bích Lan nhấn mạnh, những dịch chuyển trên đặt ra yêu cầu phải xem xét lại toàn bộ hệ thống chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn hiện nay, cả về thiết kế lẫn cách thức triển khai".

Trong khi đó, ông Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số (Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh đến vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số. Đặc biệt, nguồn dữ liệu chung, mang tính nền tảng, có tính chất chia sẻ rộng rãi càng có vị trí rất quan trọng trong chuyển đổi số.

Đặc biệt, ông Đặng Tùng Anh đề cập đến giải pháp triển khai mô hình chuyển đổi số tại các "làng thông minh". Trong đó, với mô hình này sẽ tập trung phát triển sáng kiến số cho cộng đồng dựa trên cơ sở sử dụng các kết nối, giải pháp và tài nguyên số và các sáng tạo địa phương trong nông nghiệp, nông thôn, dựa trên 3 trụ cột - thiết chế, con người, công nghệ - nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số toàn diện, bao trùm.

"Việc triển khai thí điểm mô hình làng thông minh chính là điều kiện, tiền đề quan trọng để xây dựng xã nông thôn mới 4.0" - ông Tùng Anh khẳng định.

Tin liên quan

Kinh nghiệm bán hàng online dịp Tết

Kinh nghiệm bán hàng online dịp Tết

Cuối năm là giai đoạn sôi động nhất của thị trường bán lẻ trực tuyến khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh.

Bán hàng online ra thế giới

Cạnh tranh trong nước ngày càng khốc liệt khiến nhiều nhà bán lẻ Việt Nam bắt đầu tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng quốc tế

Tỉnh thưởng 5 tỉ đồng cho thành phố vì đạt "Nông thôn mới"

(NLĐO)- Là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, TP Đồng Hới đã được UBND tỉnh Quảng Bình khen thưởng 5 tỉ đồng.

thương mại điện tử nông thôn mới làng thông minh xã thông minh xã thương mại điện tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo