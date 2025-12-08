HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kinh nghiệm bán hàng online dịp Tết

Bài và ảnh: Lê Tỉnh

Cuối năm là giai đoạn sôi động nhất của thị trường bán lẻ trực tuyến khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh.

Theo Metric.vn, quý IV/2025, doanh số thương mại điện tử (TMĐT) dự kiến đạt 105.000 tỉ đồng với hơn 1.069 triệu sản phẩm bán ra - tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý trước. Sự bứt tốc này chủ yếu nhờ các "chiến dịch 12-12", mùa mua sắm cuối năm và nhu cầu cao ở nhóm hàng điện tử, gia dụng, thời trang. Tuy vậy, đây cũng là thời điểm nhà bán hàng, nhất là người mới, dễ chịu áp lực về sản phẩm, lợi nhuận và chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Mai - doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng lâu năm trên sàn TMĐT, nhận định bí quyết "sống sót" mùa cao điểm là ở việc chuẩn bị sớm và đủ hàng. Kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh dịp Tết cho thấy nhà bán hàng nên tăng sản phẩm tồn kho 30%-50% với các ngành hàng tiêu chuẩn; riêng các mặt hàng đặc trưng như hạt dưa, hạt bí, hạt điều cần dự trữ gấp 3-5 lần để không bỏ lỡ nhu cầu đột biến.

Dù chi phí đầu vào biến động nhưng ông Hòa cho rằng phải cố giữ giá ổn định, vì tăng giá quá sớm dễ khiến khách rời đi. Thay vào đó, nên tập trung vào chương trình khuyến mãi, tặng kèm lì xì hoặc quà nhỏ để vừa kích cầu vừa giữ chân khách. Với các mặt hàng cần bán nhanh, mức giảm giá 15%-20%, thậm chí 30%, có thể giúp xoay vòng vốn hiệu quả hơn.

Kinh nghiệm bán hàng online dịp Tết - Ảnh 1.

Nhà bán hàng cần dự trữ sản phẩm và có chiến lược truyền thông sớm để tránh bị động trong dịp Tết

Theo ông Hòa, truyền thông cho sản phẩm Tết cũng cần khởi động sớm với các bộ quà tặng có giá cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà bán hàng phải tính toán kỹ vì phí sàn TMĐT hiện ở mức 20%-25%, đồng thời siết chặt kiểm soát chất lượng và đóng gói để hạn chế rủi ro rơi vỡ khi lượng đơn tăng đột biến.

"Nhà bán hàng cũng nên cân nhắc tham gia mô hình Shop Mall trên các sàn TMĐT. Đây là yếu tố giúp tăng độ uy tín, cải thiện tỉ lệ chuyển đổi và đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn Tết, khi người tiêu dùng ưu tiên hàng chính hãng"- ông Hòa nhấn mạnh. Ông dẫn chứng số liệu mới nhất từ Metric.vn: Shop Mall đóng góp tới 35,7% tổng doanh số trên 2 nền tảng Shopee và TikTok Shop trong quý III/2025, cho thấy sức ảnh hưởng của mô hình này đối với hành vi mua sắm.

Thực tế, nhiều thương hiệu đã đạt được hiệu quả rõ rệt sau khi "nâng cấp" gian hàng. CWELL - thương hiệu thiết bị chăm sóc tóc - sau khi chuyển đổi sang Shop Mall trên Shopee đã ghi nhận lượng người theo dõi gian hàng tăng gấp đôi, tỉ lệ chuyển đổi và doanh số tăng 1,7 lần. Trong đợt siêu sale 11-11, CWELL đạt hơn 5.100 đơn hàng, tăng 470% so với ngày thường. Mideer cũng gây ấn tượng khi lọt vào top 3 thương hiệu doanh thu dẫn đầu ngành đồ chơi trong dịp sale 11-11. Theo CWELL, từ shop thông thường lên Shopee Mall không chỉ là bước chuyển trong chiến lược kinh doanh mà còn khẳng định về chất lượng và nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

Tin liên quan

Bán hàng online hết thời lách thuế

Bán hàng online hết thời lách thuế

Cơ quan chức năng dễ dàng truy soát doanh thu của người bán thông qua đơn vị vận chuyển hoặc sao kê ngân hàng

Bán hàng online ngày càng khó

Với phí nền tảng tăng mạnh chỉ trong vài tháng, nhiều nhà bán hàng cho biết lợi nhuận giảm, áp lực duy trì đơn hàng ngày càng lớn

Bán hàng online ra thế giới

Cạnh tranh trong nước ngày càng khốc liệt khiến nhiều nhà bán lẻ Việt Nam bắt đầu tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng quốc tế

bán hàng online thương mại điện tử thị trường bán lẻ chương trình khuyến mãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo