Kinh nghiệm bán hàng online dịp Tết

Theo Metric.vn, quý IV/2025, doanh số thương mại điện tử (TMĐT) dự kiến đạt 105.000 tỉ đồng với hơn 1.069 triệu sản phẩm bán ra - tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý trước. Sự bứt tốc này chủ yếu nhờ các "chiến dịch 12-12", mùa mua sắm cuối năm và nhu cầu cao ở nhóm hàng điện tử, gia dụng, thời trang. Tuy vậy, đây cũng là thời điểm nhà bán hàng, nhất là người mới, dễ chịu áp lực về sản phẩm, lợi nhuận và chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Mai - doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng lâu năm trên sàn TMĐT, nhận định bí quyết "sống sót" mùa cao điểm là ở việc chuẩn bị sớm và đủ hàng. Kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh dịp Tết cho thấy nhà bán hàng nên tăng sản phẩm tồn kho 30%-50% với các ngành hàng tiêu chuẩn; riêng các mặt hàng đặc trưng như hạt dưa, hạt bí, hạt điều cần dự trữ gấp 3-5 lần để không bỏ lỡ nhu cầu đột biến.

Dù chi phí đầu vào biến động nhưng ông Hòa cho rằng phải cố giữ giá ổn định, vì tăng giá quá sớm dễ khiến khách rời đi. Thay vào đó, nên tập trung vào chương trình khuyến mãi, tặng kèm lì xì hoặc quà nhỏ để vừa kích cầu vừa giữ chân khách. Với các mặt hàng cần bán nhanh, mức giảm giá 15%-20%, thậm chí 30%, có thể giúp xoay vòng vốn hiệu quả hơn.

Nhà bán hàng cần dự trữ sản phẩm và có chiến lược truyền thông sớm để tránh bị động trong dịp Tết

Theo ông Hòa, truyền thông cho sản phẩm Tết cũng cần khởi động sớm với các bộ quà tặng có giá cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà bán hàng phải tính toán kỹ vì phí sàn TMĐT hiện ở mức 20%-25%, đồng thời siết chặt kiểm soát chất lượng và đóng gói để hạn chế rủi ro rơi vỡ khi lượng đơn tăng đột biến.

"Nhà bán hàng cũng nên cân nhắc tham gia mô hình Shop Mall trên các sàn TMĐT. Đây là yếu tố giúp tăng độ uy tín, cải thiện tỉ lệ chuyển đổi và đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn Tết, khi người tiêu dùng ưu tiên hàng chính hãng"- ông Hòa nhấn mạnh. Ông dẫn chứng số liệu mới nhất từ Metric.vn: Shop Mall đóng góp tới 35,7% tổng doanh số trên 2 nền tảng Shopee và TikTok Shop trong quý III/2025, cho thấy sức ảnh hưởng của mô hình này đối với hành vi mua sắm.

Thực tế, nhiều thương hiệu đã đạt được hiệu quả rõ rệt sau khi "nâng cấp" gian hàng. CWELL - thương hiệu thiết bị chăm sóc tóc - sau khi chuyển đổi sang Shop Mall trên Shopee đã ghi nhận lượng người theo dõi gian hàng tăng gấp đôi, tỉ lệ chuyển đổi và doanh số tăng 1,7 lần. Trong đợt siêu sale 11-11, CWELL đạt hơn 5.100 đơn hàng, tăng 470% so với ngày thường. Mideer cũng gây ấn tượng khi lọt vào top 3 thương hiệu doanh thu dẫn đầu ngành đồ chơi trong dịp sale 11-11. Theo CWELL, từ shop thông thường lên Shopee Mall không chỉ là bước chuyển trong chiến lược kinh doanh mà còn khẳng định về chất lượng và nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.