Lãnh đạo bệnh viện lớn nhất miền Bắc nói về "hàng rào" bảo vệ nhân viên y tế

Ngày 8-5, chia sẻ tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân hồi sức tích cực do ngừng tim và tổn thương thần kinh, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu từ 500-900 bệnh nhân đến từ nhiều địa phương.

Trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân cấp cứu mỗi ngày

Đối tượng bệnh nhân rất đa dạng và phức tạp, bao gồm bệnh lý, tai nạn giao thông, xô xát, thảm họa hoặc các tình huống cấp cứu hàng loạt... Nhiều trường hợp người bệnh và thân nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, dễ dẫn đến bức xúc, kích động từ người thân đi cùng.

Trước tình hình đó, bệnh viện đã xây dựng các kịch bản xử lý tình huống phù hợp với từng loại hình cấp cứu và phối hợp với lực lượng an ninh, bảo vệ, công an để đảm bảo trật tự, an toàn, đặc biệt tại khu vực cấp cứu.

PGS Cơ cho biết nhờ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, bệnh viện gần như không còn ghi nhận tình trạng nhân viên y tế bị hành hung trong những năm gần đây. Đây là kết quả của nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc an toàn, giúp y bác sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, bệnh viện còn tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, giúp họ giữ bình tĩnh, kiểm soát tình huống và giải tỏa căng thẳng từ người bệnh và thân nhân, qua đó xây dựng hình ảnh ngành y chuyên nghiệp, thân thiện.

Tuy nhiên, PGS Cơ cũng nhấn mạnh để duy trì kết quả này và phục vụ người dân tốt hơn, rất cần sự hợp tác từ cộng đồng. "Chúng tôi mong người dân phối hợp với nhân viên y tế, đặc biệt trong các tình huống cấp cứu khẩn cấp, khi cảm xúc dễ bị đẩy lên cao"- ông chia sẻ.

Tình huống diễn tập xử lý gây rối an ninh, hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

Nhiều năm trước, 3 nhân viên y tế của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai bị hành hung bởi người nhà của một bệnh nhân. Đối tượng này đã tấn công nhiều nhân viên y tế, dùng ghế tấn công một nữ điều dưỡng mang thai tháng thứ 7, khiến nạn nhân ngất xỉu.

Sau sự việc, bệnh viện đã tăng cường nhân lực và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống an ninh, nhằm bảo vệ đội ngũ y bác sĩ và tạo môi trường thân thiện cho bệnh nhân, người nhà và người đến thăm khám.