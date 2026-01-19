HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị.

Sáng 19-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị. Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV.

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-1 đến 25-1, với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội".

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20-1.

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng báo cáo tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu góp ý vào Quy chế làm việc của Đại hội và toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đã tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu. Ảnh: TTXVN

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.

Đại hội dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 10.

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 11.

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN


Tin liên quan

Hình ảnh Đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh Đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Đại biểu dự Đại hội XIV đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Sáng 19-1, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Tạo thống nhất nhận thức, quyết tâm và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

(NLĐO)- Các văn kiện trình Đại hội XIV là kết quả của sự hội tụ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

đại hội đảng Đại hội XIV của Đảng
