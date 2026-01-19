Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25-1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho trên 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai 20-1.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đó là: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn

Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng



Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn

Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn

Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn

Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn