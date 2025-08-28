Chiều 28-8, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã đi kiểm tra và có buổi làm việc với các sở ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai 2 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn xã Tam Anh (TP Đà Nẵng).

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo ca rô xanh than) kiểm tra thực tế tại dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1

Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa do Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 435,8 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.540 tỉ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 do Công ty CP Kính nổi Chu Lai – CFG làm chủ đầu tư, quy mô 167,05 ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Hiện nay, cả 2 dự án đều vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư 2 dự án đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện.

Ông Phan Thái Bình (bìa phải) nghe Công ty cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa báo cáo về các khó khăn, vướng mắc



Riêng Công ty cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa mong muốn được bàn giao mặt bằng giai đoạn 1, với diện tích hơn 27 ha để khởi công dự án trong tháng 10-2025.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương đã nêu các khó khăn, vướng mắc, đưa ra các đề xuất, kiến nghị, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến thực hiện thu hồi đất "5%" và đã được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho chủ trương cụ thể đối với từng vấn đề.

Ông Phan Thái Bình yêu cầu đối với các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất, những văn bản nào tỉnh Quảng Nam cũ và TP Đà Nẵng cũ ban hành mà chưa hủy bỏ, chưa có văn bản mới thay thế thì vẫn có hiệu lực áp dụng cho tới khi có chủ trương mới.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc tại xã Tam Anh

Ông Phan Thái Bình cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng và Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các khu vực cụ thể của từng dự án.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung nhân thực để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm ở khu vực phía Nam của TP, trong đó có 2 dự án nêu trên.

Bên cạnh đó, phải sớm bàn giao mặt bằng để Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa khởi công giai đoạn 1 của dự án vào khoảng cuối tháng 10-2025, như đề xuất của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sớm hoàn thiện các thủ tục thu hồi khoáng sản dư thừa trong vùng dự án để phục vụ tại chính dự án cũng như cung cấp các công trình, dự án trên địa bàn.

Ông Phan Thái Bình cũng đã cho chủ trương để giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường kết nối hạ tầng trong vùng dự án - do Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Trong đó, ông Bình yêu cầu trong tháng 9-2025 phải có mặt bằng để thi công, đảm bảo trong năm 2025 phải hoàn thành, quyết toán để kịp tiến độ, không để mất vốn.



