Thời sự Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Sáng 6-4, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6-4, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Hiển

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy của Nhà nước: Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; bầu và phê chuẩn các chức danh khác của các cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có nhiệm vụ khẩn trương thể chế hóa các chiến lược quan trọng Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự kiến tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có: 4 dự án luật sửa đổi toàn diện và 4 dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành;1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; quyết định các kế hoạch giai đoạn 5 năm, gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn...

Đồng thời, UBTVQH báo cáo, gửi xin ý kiến các vị đại biểu bằng văn bản về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Kỳ họp thứ Nhất khai mạc vào sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-4. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 11 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6-4 đến 12-4; đợt 2 từ ngày 20-4 đến 23-4 và dự phòng ngày 24 và 25-4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Sáng nay 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

(NL ĐO) - Sáng nay 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn bộ máy nhà nước

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

