Lãnh đạo ĐHQG TP HCM đặt kỳ vọng lớn vào Khoa Công nghệ thông tin

Ngày 10-10, Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP TP HCM) tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của ĐHQG TP HCM.

Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên, được thành lập ngày 13-12-1994 dựa trên Bộ môn Tin học (thuộc Khoa Toán, Trường ĐH Tổng hợp TP HCM). Trải qua 30 năm hoạt động, Khoa đã khẳng định vị thế tiên phong, trở thành cái nôi đào tạo và nghiên cứu uy tín, nơi hun đúc tri thức, nuôi dưỡng tài năng và cống hiến bền bỉ cho sự phát triển của khoa học – công nghệ Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, đánh giá trong suốt quá trình phát triển, Khoa đã được nhà nước và xã hội ghi nhận là đơn vị tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt với các chương trình tài năng, tiên tiến và chất lượng cao.

Thành công đó đến từ quyết tâm mở đường đổi mới, đội ngũ giảng viên tâm huyết và tập thể cán bộ, viên chức năng động, luôn cập nhật chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

"30 năm là cột mốc đủ để nhìn lại quá trình trưởng thành và cũng là nền tảng để bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới" – Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM nói và kỳ vọng Khoa Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục tiên phong trong các chương trình nghiên cứu, dự án mang tầm chiến lược, góp phần xây dựng ĐHQG TP HCM trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực.



Khoa Công nghệ thông tin nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Lãnh đạo ĐHQG TP HCM cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để Khoa mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút sinh viên trao đổi và trở thành hạt nhân trong liên kết với các đại học top 200 thế giới, cũng như tham gia đóng góp chính sách về chuyển đổi số cho hệ thống ĐHQG TP HCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Bá Tiến, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, cho biết vốn quý nhất của khoa là con người, đây là sự tâm huyết của rất nhiều các thầy cô - họ dành nhiều thời gian, tri thức để các thế hệ sinh viên có nền tảng vững chắc và hoàn thiện mình…

TS Đinh Bá Tiến, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin









