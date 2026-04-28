Lãnh đạo Hòa Phát, FPT, Masan, HAGL... nói gì khi cổ đông chất vấn về giá cổ phiếu?

Mùa đại hội cổ đông năm 2026 ghi nhận số lượng cổ đông tham dự tại nhiều doanh nghiệp tăng mạnh. Bên cạnh việc quan tâm đến hoạt động kinh doanh, nhiều cổ đông tập trung chất vấn triển vọng giá cổ phiếu để quyết định tiếp tục gắn bó hay chuyển hướng đầu tư.

Dù không trực tiếp kêu gọi mua vào, lãnh đạo các doanh nghiệp đã tích cực chia sẻ về tiềm năng, đồng thời chỉ ra những “điểm nghẽn” khiến cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị.

Nỗ lực chưa chuyển hóa thành kết quả tài chính

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông 2026 diễn ra cuối tuần qua, trước hàng loạt câu hỏi của cổ đông về giá cổ phiếu NLG, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long, thừa nhận doanh nghiệp chưa “chuyển hóa” đầy đủ những kết quả đạt được thành số liệu tài chính thuyết phục cổ đông.

Theo ông, dù Nam Long làm tốt ở nhiều khâu như phát triển sản phẩm, mở rộng quỹ đất, minh bạch quản trị… nhưng giá cổ phiếu NLG vẫn trầm lắng suốt 5 năm qua. Nguyên nhân là thị trường định giá dựa nhiều vào doanh số, doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất sinh lời – những yếu tố doanh nghiệp chưa hiện thực hóa tương xứng với tiềm năng.

Hiện NLG giao dịch quanh 28.000-29.000 đồng/cổ phiếu, với hệ số P/B (thị giá trên giá trị sổ sách) khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất trong 5 năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa thị giá lên 60.000 đồng/cổ phiếu và vốn hóa đạt 1 tỉ USD.

Nam Long cũng công bố kế hoạch năm 2026 với doanh số bán hàng 23.460 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất 7.630 tỉ đồng (tăng 35%) và lợi nhuận sau thuế 720 tỉ đồng (tăng 3% so với 2025).

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông Công ty Nam Long



Hòa Phát: Không đưa ra khuyến nghị mua bán cổ phiếu

Trong khi đó, tại đại hội cổ đông Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), ông Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT, thừa nhận: “Khi được báo cáo có 300.000 cổ đông, lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, tôi choáng luôn”.

Tại đại hội, trước ý kiến cổ đông cho rằng nắm giữ cổ phiếu HPG thời gian gần đây "hòa nhiều hơn phát", ông Trần Đình Long đã đưa ra quan điểm rõ ràng và thẳng thắn.

Theo ông Long, biến động giá cổ phiếu là hiện tượng khách quan, tuân theo quy luật thị trường và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất kỳ cá nhân nào.

Ông Long khẳng định nguyên tắc nhất quán: Chừng nào còn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, ông sẽ không đưa ra khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu HPG.

Lý giải điều này, ông Long cho biết nếu khuyên mua cổ phiếu mà giá giảm, doanh nghiệp có thể bị hiểu là "lùa gà"; ngược lại, nếu khuyên bán mà giá tăng, nhà đầu tư có thể cho rằng đã mất cơ hội sinh lời. Vì vậy, ông lựa chọn không can thiệp vào quyết định đầu tư, để cổ đông tự đánh giá và hành động theo diễn biến thị trường.

Bên cạnh đó, ông Long nhận định dù giá cổ phiếu HPG có thể biến động trong ngắn hạn, hiện là giai đoạn thuận lợi của Hòa Phát cũng như các doanh nghiệp sản xuất truyền thống có nền tảng đầu tư bài bản. Triển vọng ngành thép trong thời gian tới được đánh giá tích cực, tạo cơ sở tăng trưởng bền vững nhờ chính sách đẩy mạnh đầu tư công và mức tiêu thụ thép bình quân đầu người còn thấp.

Cổ phiếu đang bị định giá thấp

Tại đại hội cổ đông của Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), ông Danny Le, tổng giám đốc, cho rằng cổ phiếu MSN đang bị định giá thấp hơn giá trị thực khoảng 60%.

Nguyên nhân là do ban lãnh đạo “chưa kể đầy đủ về hành trình và chiến lược phục vụ người tiêu dùng của toàn hệ sinh thái Masan”. Cụ thể, Masan đang vận hành nhiều mảng kinh doanh cốt lõi, gồm sản xuất hàng tiêu dùng thông qua Masan Consumer (MCH), bán lẻ hiện đại với WinCommerce (WCM), sản xuất thịt thông qua Masan MeatLife (MML) và khai khoáng với Masan High-Tech Materials (MSR). Ngoài ra, tập đoàn còn sở hữu chuỗi đồ uống Phúc Long.

Trước câu hỏi của cổ đông về việc giá cổ phiếu chưa tăng trưởng tương xứng, ông Danny Le cho rằng thị trường hiện chủ yếu định giá cổ phiếu MSN dựa trên hai mảng là MCH và MSR, trong khi chưa phản ánh đầy đủ giá trị từ các mảng còn lại như MML, WCM và Phúc Long.

Do đó, thời gian tới, Masan sẽ tập trung đẩy mạnh mô hình kết nối chặt chẽ giữa các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái, giúp thị trường hiểu rõ hơn và định giá đầy đủ hơn giá trị của toàn tập đoàn.

Trong khi đó, ông Mai Lê Trung Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã chứng khoán: LGL), cho rằng cổ phiếu LGL hiện chỉ được giao dịch quanh mức tương đương 50% giá trị sổ sách.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhà đầu tư chưa đánh giá cao doanh nghiệp do kết quả kinh doanh trong quá khứ chưa tích cực. Tuy nhiên, ông Giang cho rằng triển vọng mới đang dần hình thành và có thể trở thành “ngòi nổ” thúc đẩy giá cổ phiếu LGL trong thời gian tới.

“Nhà đầu tư chưa thực sự tin tưởng nên giá thị trường chỉ quanh mức 50% giá trị sổ sách. Trong khi đó, giá trị tài sản của doanh nghiệp tối thiểu đã gấp đôi so với 5 năm trước” - ông Giang nhấn mạnh.

Với Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT), ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT, cho biết doanh nghiệp không can thiệp diễn biến giá cổ phiếu. Ông cam kết duy trì mức tăng trưởng khoảng 20% của doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng để giá cổ phiếu FPT phản ánh đúng giá trị trong dài hạn.

Bầu Đức: Ai có tiền cứ mua cổ phiếu! Dù không trực tiếp nhận định cổ phiếu của mình đang rẻ, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Công ty Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), cho rằng thời điểm hiện tại là cơ hội để tích lũy cổ phiếu. "Ai có tiền cứ mua cổ phiếu HAG giống tôi. Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ cứ kêu tôi ra chửi" - bầu Đức tự tin. Thực tế, ông vừa hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG và đăng ký mua tiếp hàng chục cổ phiếu.



