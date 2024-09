Lãnh đạo Hội An nói gì về thông tin "gia đình văn hóa mới được làm lưu trú"?

Chiều 15-9, trước một số thông tin liên quan đến việc Hội An đặt ra yêu cầu phải là gia đình văn hóa mới được làm lưu trú đón khách trong phố cổ, Báo Người Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An để làm rõ thêm vấn đề này.



* Phóng viên: Thưa ông, Hội An đang thực hiện mô hình thí điểm lưu trú ở khu phố cổ Hội An như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An

- Ông Nguyễn Văn Lanh: Trước đó, UBND TP Hội An đã ban hành một số quy định tổ chức triển khai thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ Hội An. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, việc lựa chọn các hộ gia đình đáp ứng được những yêu cầu, quy định của thành phố để đăng ký tham gia loại hình dịch vụ này đã phát sinh một số nội dung chưa thật sự phù hợp.

Do đó, UBND thành phố thống nhất điều chỉnh thành chủ thể kinh doanh mô hình là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động; được tặng giấy khen "Gia đình văn hóa tiêu biểu" cấp xã, phường trở lên và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương hoặc được công nhận "Gia đình văn hóa" trong 3 năm liên tục.

* Ông có thể nói rõ hơn về tiêu chí "gia đình văn hóa" mà Hội An đặt ra trong quá trình thí điểm ra sao?

- Tiếu chí "gia đình văn hóa" là một trong những điều kiện đủ, còn hàng loạt tiêu chí khác nữa. Thực ra, cái homestay, loại hình lưu trú trong dân thì Hội An rất nhiều, ngày càng biến dạng. Một thời, Hội An từng làm lưu trú trong khu phố cổ, nhưng sau đó vướng Luật Du lịch và Nghị định 68, người ta quy định rất khắt khe về tiêu chí của 1 trong 8 loại hình lưu trú trong dân, áp dụng trong khu phố cổ không được, cho nên mình dừng hơn 10 năm rồi.

Bây giờ, nhìn thấy một tài nguyên du lịch, tài nguyên văn hóa, trải nghiệm cùng cư dân phố cổ Hội An, cư dân các làng nghề bị bỏ trống như vậy quá lãng phí nên Hội An quyết định phải tổ chức lại và đang thực hiện thí điểm thử nghiệm.

Để tham gia thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ Hội An thì điều kiện cần là ngôi nhà đó phải ở trong Khu vực 1 (khu vực được công nhận là khu phố cổ Hội An – PV), có kiến trúc tiêu biểu, mang đặc thù kiến trúc Hội An, có sân vườn, có không gian, vị trí hợp lý, gia đình có nhiều thế hệ sinh sống… Điều kiện đủ là bảo đảm nếp sống nhân tình thuần hậu, đối đãi với du khách, thuần phong mỹ tục…, thì gia đình đó phải là gia đình văn hóa.

Mình đưa hàm lượng văn hóa lên cao nên phải nhiều yếu tố văn hóa, kể cả văn hóa vật thể lẫn kiến trúc, không gian, phòng ốc… Nói chung, điều kiện cần là phải là một ngôi nhà trong khu phố cổ. Điều kiện đủ là gia đình đó phải có uy tín trong cộng đồng, phải là gia đình văn hóa trên thuận dưới hòa, để người ta trải nghiệm nếp sống nhân tình thuần hậu.

* Quy định này khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi sẽ tạo ra cuộc chạy đua gia đình văn hóa?

- Điều này không phải. Anh là gia đình văn hóa nhưng anh không đạt được các điều kiện cần thì cũng không kinh doanh được. Không phải thuần túy là gia đình văn hóa là được hết đâu. Ở đây mình quy định là gia đình văn hóa 3 năm liên tục, có uy tín trong cộng đồng, được cộng đồng tín nhiệm chứ không phải là gia đình văn hóa thông thường.

Bây giờ mình mới làm thí điểm, xem nó hiệu quả ra sao, du khách sẽ đánh giá như thế nào. Nói gia đình văn hóa mới được làm homestay là không phải.