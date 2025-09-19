Lãnh đạo Khánh Hòa nói về việc xử lý các dự án vướng mắc

Ngày 19-9, tại cuộc họp báo trước thêm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã thông tin về việc tỉnh này xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án nhằm phát triển kinh tế địa phương, tránh lãng phí tài nguyên.

Đưa vào phần mềm quản lý

Theo ông Nam, tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần rà soát, làm việc với Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo 1568) cùng các cơ quan trung ương để tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án.

Theo vị lãnh đạo, mục đích của Trung ương hiện giờ là xác định được các dự án vướng mắc khó khăn, nội dung cụ thể các vướng mắc, khó khăn đó là gì. Tỉnh phải xác định các dự án này thuộc nhóm nào và hướng xử lý ra sao.

"Ban chỉ đạo, tỉnh Khánh Hòa đã đưa hết các dự án này vào phần mềm, sắp xếp các cái nhóm để báo cáo về Trung ương. Bước tiếp theo phải qua thanh tra, kiểm tra. Kiểm tra ở đây là xác định được các vi phạm mà vi phạm này gắn với khó khăn, vướng mắc dự án để từ kết luận thanh tra, kiểm tra đó chúng ta có cơ sở tháo gỡ"- ông Nam cho hay.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về việc xử lý các vướng mắc của các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Theo ông Nam, ở nội dung này, đợt vừa qua Thanh tra Chính phủ cũng đã phân nhóm theo tổng mức đầu tư, tử 1.500 tỉ đồng trở lên thì trực tiếp Thanh tra Chính phủ thực hiện với 16 dự án. Còn lại, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phụ trách 64 dự án, các dự án này hiện cũng đã gần kết thúc.

"Các bước này thì tôi nghĩ là Trung ương sẽ có hướng xử lý. Riêng về tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đang xử lý 2 nhóm mang tính chất đặc thù của tỉnh là "đất ở không hình thành đơn vị ở" và nhóm dự án BT. Nhóm các dự án BT, chúng tôi đã ngồi lại với các nhà đầu tư rồi. Nói gì thì nói các nhà đầu tư cũng phải cùng với tỉnh đề ra các giải pháp. Giải pháp cũng phải rất cụ thể để đưa vô nhóm, cùng một phương án xử lý để kiến nghị ra Trung ương"- ông Nam phân tích.

Vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng cho hay trước mắt Khánh Hòa có 11 dự án được xử lý vướng mắc theo Nghị quyết 170 của Quốc hội. Như vậy 11 dự án này đã có cách xử lý, các dự án này đã qua bước tiếp theo là rà soát lại các quy hoạch phù hợp để cho dự án tiếp tục thực hiện. Bước tiếp theo là thông báo nhà đầu tư để xác định lại giá đất, tính tiền sử dụng đất.

Dự án BT Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang đổi đất vàng ở địa chỉ 32 Trần Phú (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang cũ) nay thuộc phường Nha Trang để làm dự án Sunshine Marina Nha Trang

Giải quyết các dự án BT

Trước đó, chiều 17-9, ông Trần Hòa Nam cũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án BT trên địa bàn tỉnh.

Các nhà đầu tư đã báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện những dự án BT gồm: Đường số 4 (đoạn từ đường số 6 đến đường số 23); Đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài; Trụ anten và trụ sở làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Hệ thống tuyến đường nhánh và Hệ thống thoát nước mưa Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1); Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1); Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; Tuyến đường Tây bán đảo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ở Ninh Thuận (cũ) có dự án BT tuyến đường Minh Mạng; Tuyến đường nối đường Yên Ninh ra biển và Hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh; Tuyến đường Phan Bội Châu; Tuyến đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn; Tuyến đường N9 thuộc khu quy hoạch Bắc Trần Phú.

Khu đất Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (cũ) ở đường biển Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Khánh Hòa, tại cuộc họp, một số giải pháp được đề xuất tháo gỡ khó khăn của từng dự án BT theo 8 giải pháp (thuộc nhóm giải pháp xử lý các dự án BT) của Công văn số 117/CV-BCĐ751.

Trong đó, cần nêu rõ những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị đầu tư; cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư đối với dự án BT đã ký kết hợp đồng BT nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng; xử lý trường hợp nhà đầu tư ứng chi phí để giải phóng mặt bằng quỹ đất đối ứng; giải pháp tháo gỡ đối với dự án BT được xác định hợp đồng có nội dung chưa đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng và không thể sửa đổi, bổ sung ký kết phụ lục hợp đồng...

Trường hợp cần bổ sung giải pháp khác (ngoài 8 giải pháp của Công văn số 117/CV-BCĐ751) thì nghiên cứu, góp ý phương án xử lý cụ thể cho từng dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn (trong đó giải pháp nêu rõ vướng mắc pháp luật, thẩm quyền xử lý cụ thể).

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về kết quả rà soát, cập nhật qua đó bổ sung 28 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nâng số dự án ở tỉnh này lên 245 dự án.