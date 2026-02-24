Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên doanh nghiệp dịp đầu năm

Ngày 24-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn thăm doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động sau Tết Nguyên đán.

Đầu năm 2026, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ có kế hoạch thăm, chúc Tết và tặng quà cho doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động trước, trong và sau Tết. LĐLĐ thành phố trao 20.339 phần quà Tết với tổng trị giá 21 tỉ đồng.

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, thăm và tặng quà tại Công ty TNHH ADC và Công ty TNHH Kwong Lung – Ô Môn

Trong ngày hôm nay, LĐLĐ TP Cần Thơ đã tổ chức 2 đoàn đến thăm và tặng quà tại các doanh nghiệp. Theo đó, bà Trần Tú Nhiên - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - đã đến thăm Công ty TNHH ADC, Công ty TNHH Kwong Lung – Ô Môn, Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Giáp Quán Thăng, Công ty TNHH Jia Zhi – Chi nhánh Sóc Trăng.

Bà Trần Tú Nhiên đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các doanh nghiệp và tặng 73 phần quà cho người lao động tại 4 công ty trên.

Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, đến thăm và tặng quà tại Công ty TNHH Hóa chất HS Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng, Công ty TNHH TunTex Sóc Trăng Việt Nam, Công ty TNHH Hải sản Việt Hải và trao 65 phần quà cho đoàn viên.

Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, bà Trần Ngọc Mỹ tỏ ra rất phấn khởi khi ghi nhận được không khí vui tươi tại các đơn vị, tinh thần hăng hái quay trở lại làm việc của công nhân, người lao động sau Tết.

Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ mong muốn trong năm nay, doanh nghiệp luôn duy trì được sự ổn định trong quan hệ lao động và đạt được những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh.

"Chúng tôi mong rằng sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp sẽ ngày càng bền chặt, cùng nhau xây dựng môi trường làm việc ổn định, phát triển và thịnh vượng" – bà Trần Ngọc Mỹ nhấn mạnh.