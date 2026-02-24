HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên doanh nghiệp dịp đầu năm

CA LINH - VĂN NHANH

(NLĐO) - Sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ trực tiếp đến doanh nghiệp thăm hỏi, động viên, ghi nhận tinh thần làm việc hăng hái của công nhân.

Ngày 24-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn thăm doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động sau Tết Nguyên đán.

Đầu năm 2026, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ có kế hoạch thăm, chúc Tết và tặng quà cho doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động trước, trong và sau Tết. LĐLĐ thành phố trao 20.339 phần quà Tết với tổng trị giá 21 tỉ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ "xông đất" doanh nghiệp đầu năm - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ "xông đất" doanh nghiệp đầu năm - Ảnh 2.

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, thăm và tặng quà tại Công ty TNHH ADC và Công ty TNHH Kwong Lung – Ô Môn

Trong ngày hôm nay, LĐLĐ TP Cần Thơ đã tổ chức 2 đoàn đến thăm và tặng quà tại các doanh nghiệp. Theo đó, bà Trần Tú Nhiên - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - đã đến thăm Công ty TNHH ADC, Công ty TNHH Kwong Lung – Ô Môn, Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Giáp Quán Thăng, Công ty TNHH Jia Zhi – Chi nhánh Sóc Trăng.

Bà Trần Tú Nhiên đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các doanh nghiệp và tặng 73 phần quà cho người lao động tại 4 công ty trên.

Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, đến thăm và tặng quà tại Công ty TNHH Hóa chất HS Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng, Công ty TNHH TunTex Sóc Trăng Việt Nam, Công ty TNHH Hải sản Việt Hải và trao 65 phần quà cho đoàn viên.

Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, bà Trần Ngọc Mỹ tỏ ra rất phấn khởi khi ghi nhận được không khí vui tươi tại các đơn vị, tinh thần hăng hái quay trở lại làm việc của công nhân, người lao động sau Tết.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ "xông đất" doanh nghiệp đầu năm - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ "xông đất" doanh nghiệp đầu năm - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ "xông đất" doanh nghiệp đầu năm - Ảnh 5.

Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ mong muốn trong năm nay, doanh nghiệp luôn duy trì được sự ổn định trong quan hệ lao động và đạt được những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh.

"Chúng tôi mong rằng sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp sẽ ngày càng bền chặt, cùng nhau xây dựng môi trường làm việc ổn định, phát triển và thịnh vượng" – bà Trần Ngọc Mỹ nhấn mạnh.

Tin liên quan

Cần Thơ: Mang Tết đến đoàn viên, người lao động

Cần Thơ: Mang Tết đến đoàn viên, người lao động

(NLĐO) - Nhiều phần quà thiết thực đã được trao tận tay người lao động khó khăn tại Cần Thơ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong dịp Tết cổ truyền

Sôi nổi các hội thi vui Xuân ở Cần Thơ

(NLĐO) - Các hoạt động vui Xuân do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức góp phần tăng cường gắn kết, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, công nhân

Công nhân tại Cần Thơ nhận quà Tết, thêm động lực bước vào năm mới

(NLĐO) - Việc trao 100 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân khó khăn tại Cần Thơ thể hiện sự quan tâm thiết thực của các cấp lãnh đạo lực lượng lao động

Cần Thơ công nhân chăm lo Tết
