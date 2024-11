Lãnh đạo Sở GTVT TP HCM nói về tình hình xe khách dịp Tết

Chiều 28-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước câu hỏi có lo thiếu xe dịp Tết Ất Tỵ 2025 không, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM Bùi Hòa An khẳng định "Không lo thiếu xe dịp Tết".

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM Bùi Hòa An trả lời tại buổi họp báo chiều 28-11

Ông Bùi Hòa An cho biết theo dự báo số lượng hành khách đi lại nhu cầu dịp Tết sẽ tăng 20% so với năm ngoái. Từ ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ các bến sẽ phục vụ bình quân một ngày là 94.000 lượt khách, tăng 50% so với lượng hành khách ngày thường.

Theo ông Bùi Hòa An, khi các tuyến cao tốc đưa vào sử dụng sẽ làm giảm thời gian vận chuyển của người dân.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Chế xuất, Khu công nghiệp TP HCM, dịp Tết năm 2025, một số công ty sẽ cho công nhân nghỉ sớm nên một lượng người lao động sẽ về trước ngày 20 tháng Chạp.

Từ thời điểm này, công tác bán vé đã được triển khai qua các trang thông tin điện tử. Khả năng cung cấp xe khách tại các bến xe trên địa bàn khoảng 4.803 xe, tương đương 163.697 chỗ.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai các kế hoạch để phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong dịp Tết với mục tiêu đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Ông Bùi Hòa An cho hay các bến xe trên địa bàn (Miền Đông, Miền Tây, Miền Đông mới, An Sương, Ngã Tư Ga) đều đã thông báo bán vé xe trên trang điện tử. Người dân có thể chủ động đặt mua, đảm bảo thuận lợi.