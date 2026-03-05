Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận việc xin tiền xã, phường "là không phù hợp"

Ngày 5-3, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh phản ánh nhiều Thuế cơ sở gửi tờ trình đến các địa phương thuộc địa bàn phụ trách để xin hỗ trợ kinh phí.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, có 3 đơn vị Thuế cơ sở gửi tờ trình đến các địa phương thuộc địa bàn phụ trách để xin hỗ trợ kinh phí. Tùy từng xã, phường mà Thuế cơ sở xin hỗ trợ 30 - 50 triệu đồng. Qua đó có 20 xã, phường đã chuyển tiền hỗ trợ.

Theo ông Tiếp, các Thuế cơ sở ban hành các tờ trình xin hỗ trợ kinh phí nhưng không báo cáo với cấp trên. Tuy nhiên, bản chất của việc xin hỗ trợ là nhằm phục vụ công việc. Văn bản gửi các xã, phường có nhiều câu từ chưa phù hợp đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến nỗ lực và uy tín của ngành thuế.

Trụ sở Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi

"Việc đề nghị hỗ trợ kinh phí để động viên tinh thần cán bộ là không phù hợp, tạo dư luận không tốt. Tôi sẽ cho kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này.

Quan điểm của Thuế tỉnh Quảng Ngãi là sẵn sàng trả lại tiền cho các đơn vị đã hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hoàn trả còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề nên Thuế tỉnh phải xin ý kiến chỉ đạo", ông Tiếp nói.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, nhiều lãnh đạo xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một số cơ quan Thuế ở cơ sở đã có tờ trình xin hỗ trợ kinh phí. Tùy từng xã, phường mà cơ quan thuế xin hỗ trợ 30-50 triệu đồng.

Nội dung các tờ trình nêu rõ, để động viên tinh thần làm việc của công chức thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Thuế cơ sở đề nghị xã, phường hỗ trợ 30-50 triệu đồng.

Số tiền này được dùng chi cho cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách.