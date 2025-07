Ngày 23-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố nhằm tri ân những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, thăm, tặng quà cho người có công

Ông Lê Trí Thanh đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Hợi (91 tuổi, trú tại thôn Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc), có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thí (105 tuổi, trú tại thôn Cẩm Nam, phường Hòa Xuân) - có hai con trai hy sinh trong kháng chiến.

Tại mỗi gia đình đến thăm, ông Lê Trí Thanh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh lớn lao của các Mẹ và gia đình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người có công, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ noi gương các Mẹ, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tặng quà cho người có công tại xã Trà Tập

Cũng trong ngày 23-7, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP đã đến thăm, tặng quà cho bà Hồ Thị Am và bà Hồ Thị Ai (trú xã Trà Tập). Đây là hai bệnh binh bị thương tích mù lòa do di chứng chất độc hóa học trong quá trình tham gia cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp gửi lời chúc sức khỏe, lời hỏi thăm ân cần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương bệnh binh đã hy sinh tuổi trẻ, một phần xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; mong muốn người có công cách mạng và gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống yêu nước, có cuộc sống an vui, mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.