Lãnh đạo TP HCM hoan nghênh doanh nghiệp Việt tham gia đầu tư metro

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp nghe báo cáo các dự án đường sắt đô thị do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất.

Theo đó, sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh và thống nhất với đề xuất đầu tư của Tập đoàn Trường Hải.

Đây là định hướng phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển đường sắt đô thị (metro). Đề xuất này góp phần thúc đẩy tiếp nhận chuyển giao công nghệ, từng bước chủ động trong sản xuất, phục vụ cho việc xây dựng hệ thống đường sắt đô thị của thành phố cũng như của quốc gia.

Thaco đề xuất làm tuyến kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành bằng đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Chủ tịch UBND TP HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với Tập đoàn Trường Hải trong quá trình lập điều chỉnh dự án; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt trong đầu tháng 12-2025. Dự án phấn đấu khởi công chính thức trong tháng 12-2025.

Trong quá trình thực hiện, báo cáo cụ thể phương án và kế hoạch triển khai cho UBND TP HCM để kịp thời chỉ đạo.

Đối với Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Thủ Thiêm - Long Thành, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Tập đoàn Trường Hải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp theo quy định pháp luật. Sau đó tổng hợp, báo cáo UBND TP HCM để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương trình điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí do THADICO Bình Dương (thành viên THACO) đầu tư; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD, ưu tiên khu đất dọc tuyến Metro số 2.

Sở Xây dựng phối hợp Tập đoàn Trường Hải trong việc lập quy hoạch khu vực TOD; tiếp nhận và triển khai sản phẩm sau nghiên cứu theo đúng quy định.

Đồng thời chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển đường sắt đô thị, đề xuất bổ sung vào Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội lưu ý cơ chế thành phố được tiếp nhận tài trợ của doanh nghiệp trong công tác lập quy hoạch, lập và triển khai dự án.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM tham mưu báo cáo, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về phương thức triển khai dự án nêu trên.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị nhà đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các cơ quan quản lý cùng đồng hành khẩn trương triển khai dự án.

Theo đề xuất của Thaco trước đó, đơn vị sẽ làm tuyến kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành với Metro số 2; bao gồm đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Tham Lương.



