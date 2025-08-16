Lãnh đạo TP HCM nói về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai

Sáng 16-8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng dự và chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng qua nhiều chính sách tháo gỡ vướng mắc khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, TP HCM đã triển khai và đạt một số kết quả.

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, theo Đề án của Chính phủ, giao cho Thành phố đến năm 2030 gần 200.000 căn nhà ở xã hội, ở ba địa phương: TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (nay là TP HCM)

TP HCM đã chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tiêu khoảng gần 20.000 căn. Giai đoạn 2026 - 2030 chỉ tiêu khoảng là 200.000 căn.

Về kết quả thực hiện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành phố (TP) đã đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào hơn 5.000 căn nhà ở xã hội. Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho TP HCM mới là khoảng 13.000 căn. Mục tiêu đến giờ này chưa đạt như Bộ Xây dựng đã báo cáo tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hiện nay trên địa bàn TP đang thi công xây dựng 15 dự án với quy mô hơn 16.000 căn. Để chuẩn bị nguồn nhà ở cho các năm tiếp theo nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự kiến sắp tới TP chuẩn bị 1.000 ha và sẽ đáp ứng đảm bảo 200.000 căn cho giai đoạn 2026 - 2030.

Những dự án đang tập trung triển khai đến giờ này có khoảng 120 dự án với gần 60.000 căn. Cụ thể, có 24 dự án với 25.000 căn đã khởi công năm 2025; 23 dự án đã được chấp thuận đầu tư với quy mô hơn 24.000 căn; 10 khu đất dự kiến đầu tư cho nhà ở xã hội thuộc đối tượng lực lượng vũ trang khoảng 3.500 căn; 9 khu đất nhà nước trực tiếp quản lý dự kiến lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị quyết 201 của Quốc hội với quy mô dự kiến gần 5.000 căn.

TP HCM tập trung 10 giải pháp để phát triển nhà ở xã hội

Thời gian tới, theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP HCM tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP mới để tập trung theo dõi, chỉ đạo hằng tuần, hằng tháng.

Tập trung rà soát tổng thể quy hoạch các khu chức năng, dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu nhà ở xã hội để làm cơ sở quy hoạch, bố trí quỹ đất và dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Dự kiến là hơn 1.000 ha như vừa trình bày đến năm 2030.

Đồng thời thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện song song các thủ tục hành chính khác nhưng phải tuân thủ đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

TP cũng sẽ xây dựng nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách của Thành phố theo Luật Nhà ở. Giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết 201 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ.

Kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở TP, đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, đủ nguồn vốn cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vay vốn tạo lập nhà ở.

Hoàn thiện pháp lý và công bố thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nhà ở xã hội để các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội áp dụng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng của từng dự án.

TP cũng sẽ xử lý, tháo gỡ ngay những vướng mắc, khó khăn đang tồn tại, trong đó đã có quy định tại Nghị quyết 201 như lựa chọn chủ đầu tư, đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng, xác định giá bán, giá cho thuê mua theo tinh thần ưu tiên thứ tự.

Thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư để kịp thời rà soát tiến độ, chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành ngay trong năm 2025. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và các pháp luật có liên quan, không để phát sinh vi phạm trong quá trình thực hiện.

Cuối cùng là đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của luật nhà ở để khởi công ngay trong năm 2025 để làm cơ sở hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.