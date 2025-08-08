TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 800 căn tại phường Bình Thạnh, phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Sáng 8-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo.

TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Khu đất 12.000 m² được xây dựng dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP HCM. Tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, trên khu đất rộng hơn 12.000 m², với mục tiêu phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và các trường hợp khác theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình sẽ xây dựng 3 khối chung cư cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ, kết hợp nhà ở với thương mại - dịch vụ. "Diện tích căn hộ dao động từ 40 m² đến 76 m², với thiết kế linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân", ông Trường thông tin.

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 80.318 m². Dự án cũng sẽ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp - thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và camera an ninh. Thời gian thi công dự kiến đến cuối năm 2027.

TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội. Đây cũng là một trong những công trình điểm nhấn trong lộ trình xây dựng TP HCM trở thành đô thị đáng sống sau khi vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

"Công trình có quy mô hơn 800 căn hộ, là một trong những dự án lớn, thể hiện quyết tâm của chính quyền TP trong việc chăm lo chỗ ở cho người dân. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở sẽ được kết nối đồng bộ với hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng" - ông Cường nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu chủ đầu tư tăng tốc triển khai ngay từ đầu, bám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn trong thi công. Đồng thời, đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, ông giao Sở Xây dựng sớm tham mưu cơ chế chính sách và giá bán nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư để tạo nên những không gian sống hiện đại, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo TP kỳ vọng, dự án sẽ sớm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, trở thành hình mẫu nhà ở xã hội mới, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân TP HCM.

Phường Bình Thạnh, TP HCM đón dự án nhà ở xã hội lớn nhất năm:

TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng- Ảnh 4.

Công trình sẽ xây dựng 3 khối chung cư cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ, kết hợp nhà ở với thương mại - dịch vụ

Khu đất 12.000 m² phục vụ tái định cư cho dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng- Ảnh 5.

Diện tích căn hộ dao động từ 40 m² đến 76 m², với thiết kế linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ

TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng- Ảnh 6.

Nghi thức khởi công dự án

Tin liên quan

TP HCM: Nguồn máu cho điều trị giảm mạnh, ngành y tế kêu gọi khẩn

TP HCM: Nguồn máu cho điều trị giảm mạnh, ngành y tế kêu gọi khẩn

(NLĐO) - Theo thống kê, lượng máu hiến tặng thời gian gần đây tại TP HCM sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho công tác điều trị bệnh.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc

(NLĐO) - Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì nắng nóng với độ ẩm cao vào ban ngày, không loại trừ khả năng có mưa dông về chiều tối.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo

(NLĐO)-Trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ

nhà ở xã hội tái định cư rạch Xuyên Tâm TP HCM phường Bình Thạnh khởi công dự án
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo