TP HCM khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.000 tỉ đồng

Sáng 8-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Khu đất 12.000 m² được xây dựng dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP HCM. Tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, trên khu đất rộng hơn 12.000 m², với mục tiêu phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và các trường hợp khác theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình sẽ xây dựng 3 khối chung cư cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ, kết hợp nhà ở với thương mại - dịch vụ. "Diện tích căn hộ dao động từ 40 m² đến 76 m², với thiết kế linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân", ông Trường thông tin.

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 80.318 m². Dự án cũng sẽ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp - thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và camera an ninh. Thời gian thi công dự kiến đến cuối năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội. Đây cũng là một trong những công trình điểm nhấn trong lộ trình xây dựng TP HCM trở thành đô thị đáng sống sau khi vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

"Công trình có quy mô hơn 800 căn hộ, là một trong những dự án lớn, thể hiện quyết tâm của chính quyền TP trong việc chăm lo chỗ ở cho người dân. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở sẽ được kết nối đồng bộ với hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng" - ông Cường nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu chủ đầu tư tăng tốc triển khai ngay từ đầu, bám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuyệt đối an toàn trong thi công. Đồng thời, đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, ông giao Sở Xây dựng sớm tham mưu cơ chế chính sách và giá bán nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư để tạo nên những không gian sống hiện đại, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo TP kỳ vọng, dự án sẽ sớm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, trở thành hình mẫu nhà ở xã hội mới, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân TP HCM.

