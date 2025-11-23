Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Sáng 23-11, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2025), đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).

Đoàn do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm)

Tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi gắn liền với những trang sử oai hùng của dân tộc. Trong khuôn viên di tích này đang được trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng là một trong ba trường bắn do thực dân Pháp lập ra tại Hóc Môn vào năm 1941. Tại trường bắn này, thực dân Pháp đã xử bắn các nhà cách mạng Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Đông Dương và Phan Đăng Lưu, Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng nhiều đồng bào và chiến sĩ tham gia Khởi nghĩa Nam kỳ.

Trường bắn này nằm trên một gò đất cao giáp với ba mặt tiền đường và có nhiều cây bằng lăng mọc xung quanh nên người dân địa phương lúc bấy giờ còn gọi nơi đây là Ngã Ba Giồng bằng lăng.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao) xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia ngày 30-12-2002.

Nhằm tiếp nối truyền thống lửa thiêng Nam Kỳ, nơi đây đã trở thành điểm tham quan, nơi tổ chức các lễ hội truyền thống, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước của dân tộc ta cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Bên cạnh đó, Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi học sinh các cấp trong và ngoài xã Bà Điểm thường xuyên đến, gắn với các tiết học trải nghiệm lịch sử văn hoá Nam bộ. Là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi Lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, Đội, tổ chức sinh hoạt kỹ năng, các Hội trại, các buổi về nguồn của các Đoàn, Đội, Hội.

Trong sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" (xã Hóc Môn).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn"

Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn"

Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" mang nhiều giá trị khác nhau về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự.

Về mặt lịch sử, di tích đã đánh dấu hai sự kiện nổi bật, đó là cuộc khởi nghĩa 18 Thôn Vườn Trầu và Nam Kỳ Khởi nghĩa (23-11-1940).

Về mặt văn hóa, các cuộc khởi nghĩa đánh chiếm Dinh Quận đã để lại nhiều bài vè, những bài thơ đồng dao ca ngợi tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân 18 Thôn Vườn Trầu.

Về mặt quân sự, đã thể hiện được tính khoa học trong việc lãnh đạo nhân dân, tập hợp lực lượng, xây dựng những cơ sở hoạt động du kích. Từ đó để lại nhiều bài học kinh nghiệm rất quý báu cho các cuộc kháng chiến sau này.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, lãnh đạo TP HCM đã đến dự lễ họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2025) do xã Hóc Môn tổ chức.

Dòng người vào dâng hương tại lễ giỗ các chiến sĩ Nam kỳ, diễn ra tại Di tích “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940” (trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn)

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn nhắc lại cuộc khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra đêm 22-11-1940 tại Hóc Môn. Rạng sáng ngày 23-11, nghĩa quân từ bốn phía xông vào đồn giặc như nước vỡ bờ, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trước sân đồn với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của nghĩa quân và nhân dân.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, phát biểu ôn lại truyền thống ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban khởi nghĩa quận Hóc Môn từ trước, lúc nghĩa quân nổ súng tấn công đồn, quần chúng cách mạng các làng xung quanh đã tiến hành gióng trống, đánh mõ đồng loạt nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và uy hiếp tinh thần địch.

Theo bà Lê Thị Ngọc Thanh, cùng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940 trở thành điểm son trong lịch sử dân tộc và cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương".

Bà Lê Thị Ngọc Thanh cho biết xã Hóc Môn vinh dự là cái nôi của khởi nghĩa Nam Kỳ và được giữ lại tên gọi truyền thống của huyện trước đây.

Lãnh đạo TP HCM trao quà cho thân nhân của chiến sĩ khởi nghĩa Nam Kỳ

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn khẳng định địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh thần cách mạng tiến công của khởi nghĩa Nam Kỳ làm động lực mạnh mẽ, chủ động khai thác các tiềm năng phát triển bền vững, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xã Hóc Môn cũng quyết tâm xây dựng thành công chính quyền số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.