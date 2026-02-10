Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thích Tâm Hải

Chiều 10-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, chúc Tết Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Đoàn lãnh đạo do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn.

Tại buổi thăm và chúc Tết, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao Bằng khen của UBND TPHCM cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của Thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của UBND TPHCM cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Tại buổi thăm và chúc Tết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhận xét mỗi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của TPHCM có sự tham gia tích cực của đông đảo chức sắc, tín đồ Phật giáo; nhất là trong việc thực hiện chính sách dành cho người có công và chính sách bao phủ an sinh xã hội của Thành phố.

Bên cạnh đó, những sự kiện liên quan đến tình dân tộc, nghĩa đồng bào hay mỗi khi xảy ra sự cố thiên tai thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tham gia rất tích cực; vận động đông đảo Phật tử cùng tham gia với Thành phố theo tinh thần "TPHCM vì cả nước, cùng cả nước", "hỗ trợ kịp thời cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai".

Phật giáo TPHCM cũng tham gia nhiều phong trào thi đua khác, chung sức, đồng lòng với Thành phố để thực hiện rất nhiều sự kiện có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn... làm cho công tác tuyên truyền các sự kiện nổi bật của TPHCM xúc động, tình cảm, nghĩa tình hơn, tình làng nghĩa xóm được phát huy mạnh mẽ hơn.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo và cá nhân Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Nhân dịp Tết đến xuân về, ông Nguyễn Phước Lộc chúc 2 thượng tọa sức khỏe dồi dào, tiếp tục có nhiều chương trình phụng sự, đóng góp cho Giáo hội và TPHCM.

Thông qua 2 thượng tọa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới đến chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Thượng tọa Thích Thanh Phong (phải) và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo TPHCM khi trao tặng phần thưởng cao quý cho hai cá nhân. Cũng theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, đây là kết quả chung của toàn thể Giáo hội, của tăng ni, Phật tử đã đồng hành cùng các chương trình tuyên truyền, lan tỏa tinh thần "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc".

Thượng tọa Thích Thanh Phong gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các sở, ban, ngành Thành phố trong nhiều năm qua luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tận tình cho các công tác Phật sự. Nhờ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đạt được nhiều kết quả nổi bật trong và ngoài nước, đặc biệt là việc tổ chức thành công đại lễ Vesak và lễ cung rước xá lợi Phật.

Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ mong muốn trong năm 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo TPHCM để Phật giáo Thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc lãnh đạo TPHCM cùng toàn thể người dân Thành phố dồi dào sức khỏe, tiếp tục chung tay xây dựng để TPHCM phát triển dẫn đầu cả nước và khu vực.