Chiều 23-3, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đoàn do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn còn có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, cúi đầu tưởng niệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Trong sổ tang, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM viết: Sự ra đi của Đức Hồng y là mất mát to lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng Giáo phận TPHCM và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hồng y đã để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại. Dưới sự lãnh đạo của ngài, đời sống đức tin, lòng yêu nước của tín hữu Công giáo được nâng cao, trở thành một cộng đồng tín hữu "Kính Chúa yêu nước", sống "tốt đời, đẹp đạo". Hồng y đã dành trọn tâm huyết cho công tác đào tạo con người, đặc biệt là xây dựng Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM thành một "mái nhà chung" của sự hiệp thông, sẻ chia và giao lưu văn hóa.

"Chúng tôi trân trọng tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của Hồng y trong đóng góp thiết thực vào các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và người yếu thế, góp phần xây dựng thành phố phát triển, nhân văn, nghĩa tình. Hình ảnh vị Hồng y giản dị, gần gũi, luôn lắng nghe và thấu hiểu sẽ mãi là biểu tượng đẹp của sự hòa hợp giữa đức tin và lòng yêu nước" - bà Văn Thị Bạch Tuyết viết trong sổ tang.

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục TPHCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17 giờ 22, chủ nhật, ngày 22-3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Ngài hưởng thọ 92 tuổi (61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y). Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27-3-2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.



