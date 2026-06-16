Lãnh đạo TPHCM yêu cầu khám sức khỏe toàn dân không chạy theo thành tích

Ngày 16-6, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM và 102 phường, xã, đặc khu về công tác triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố.

Người cao tuổi được khám sức khoẻ trong đợt TPHCM ra quân khám sức khoẻ miễn phí vào tháng 5-2026

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 15-6, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 182.500 người dân, gồm gần 121.000 trường hợp khám định kỳ và hơn 61.500 trường hợp khám sàng lọc. Trong đó, hơn 51.800 người cao tuổi, hơn 44.000 trẻ dưới 6 tuổi, hơn 20.300 người từ 18 tuổi trở lên và gần 4.800 trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi đã được khám sức khỏe. Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực nhờ chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến thăm khám, tư vấn một hộ gia đình trên địa bàn xã Đất Đỏ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân từ năm 2026 không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn nhằm chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm và quản lý sớm bệnh tật.

Mục tiêu của chương trình không phải để hoàn thành chỉ tiêu hay thực hiện một chiến dịch ngắn hạn mà nhằm giúp các địa phương nắm chắc thực trạng sức khỏe người dân, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tổ chức quản lý, theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục. Đây mới là thước đo thực chất của hiệu quả triển khai.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương không triển khai theo cách làm hành chính đơn thuần mà phải chủ động đến với người dân; phát huy vai trò của khu phố, tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng tác viên cơ sở để rà soát, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, đặc biệt là các nhóm người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Đề nghị ngành y tế bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời quản lý hiệu quả dữ liệu sức khỏe người dân, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe cá nhân trên nền tảng số.

Đối với 102 phường, xã, lãnh đạo thành phố yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phấn đấu để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả thực hiện phải được xem là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh truyền thông về phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh tật, nhất là các bệnh ung thư.

Các địa phương tuyệt đối tránh tư tưởng làm theo phong trào, chạy theo thành tích; hiệu quả phải được đánh giá bằng số ca bệnh được phát hiện sớm, số người dân được quản lý sức khỏe thường xuyên và mức độ hài lòng của người dân.

Cũng tại cuộc họp, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đến ngày 15-6, nền tảng sức khỏe cộng đồng của ngành y tế thành phố đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,31 triệu người dân. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, phục vụ quản lý sức khỏe liên tục, hỗ trợ dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Hiện Sở Y tế đang phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đẩy nhanh việc hoàn thiện và tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số.



