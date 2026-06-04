Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGDVTU về công tác tuyên truyền việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai nhằm quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị đối với mục tiêu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.

Người dân phường Thủ Đức, TPHCM được khám sức khỏe miễn phí

Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Công tác truyền thông phải gắn với việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là chuyển mạnh tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời. Thành phố đặt mục tiêu từng bước bảo đảm mọi người dân được theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên, liên tục thông qua hệ thống sổ sức khỏe điện tử và các nền tảng số.

Bên cạnh việc phổ biến chủ trương, chính sách, công tác tuyên truyền cũng tập trung làm rõ ý nghĩa và lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Việc khám sức khỏe thường xuyên giúp phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí y tế và giảm gánh nặng tài chính cho người dân cũng như toàn xã hội.

Theo hướng dẫn, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp hay điều kiện kinh tế. Đồng thời, mỗi người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử để lưu trữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, tăng cường kết nối dữ liệu sức khỏe với các hệ thống quản lý dân cư và tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình khám, theo dõi và quản lý sức khỏe.

Chương trình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại, chủ động trong giai đoạn mới

Về hình thức triển khai, công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn đối thoại chính sách, các hoạt động truyền thông cộng đồng và cổ động trực quan. Thành phố cũng khuyến khích tổ chức các ngày hội sức khỏe, chương trình khám miễn phí tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giao các cơ quan báo chí trên địa bàn phát huy vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các sản phẩm truyền thông đa nền tảng và phản ánh kịp thời kết quả triển khai tại cơ sở. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai từ tháng 6-2026 và gắn với lộ trình thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại, chủ động trong giai đoạn mới.



