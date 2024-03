Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán nói về việc VNDirect bị tấn công

Chiều 29-3, tại cuộc họp báo quý I/2024 của Bộ Tài chính, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết vụ việc Công ty Chứng khoán VNDirect "bị tấn công" vừa qua là sự cố đáng tiếc.

Lãnh đạo UBCKNN cho biết các công ty chứng khoán đã đầu tư nguồn lực lớn cho vấn đề bảo mật, an toàn, an ninh mạng (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo của doanh nghiệp lên UBCKNN, hệ thống công ty bị hacker tấn công. Ngay sau đó, doanh nghiệp đã báo cáo sự cố lên UBCKNN, các sở giao dịch chứng khoán. UBCKNN cũng đã có chỉ đạo kịp thời, yêu cầu công ty VNDirect khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho tài khoản của các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định đây là sự cố riêng của VNDirect, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của thị trường chứng khoán. "Hai sở giao dịch chứng khoán đã chủ động ngắt kết nối với VNDirect khi có sự cố"- ông Sơn cho hay.

Đến sáng nay, theo ông Sơn, lãnh đạo công ty báo cáo đã cơ bản thực hiện xong các bước khắc phục, dự kiến đưa hệ thống trở lại hoạt động vào ngày 1-4. "Trong hơn 20 năm hoạt động của thị trường chứng khoán, chúng ta chưa xảy ra sự cố nào lớn. Chúng ta đều chủ động để có phương án xử lý kịp thời"- lãnh đạo UBCKNN cho hay.

Theo ông Sơn, vấn đề bảo mật, an toàn an ninh mạng đã được các công ty chứng khoán rất chú trọng. Như VNDirect, ông Sơn cho biết doanh nghiệp này đã đầu tư từ 200 - 300 tỉ đồng vào hệ thống bảo mật, an toàn, an ninh mạng.

"Trong quá trình vừa qua, các công ty chứng khoán đưa nguồn lực giúp đỡ nhau trong thời điểm khó khăn. Các công ty đã đồng sức, cử chuyên gia đến VNDirect cùng phối hợp xử lý sự cố. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ"- ông Sơn cho hay,

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Phạm Hồng Sơn cho rằng rất khó để nói trước về các sự cố an ninh mạng, tấn công mạng. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, UBCKNN luôn yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng công tác này để đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch chứng khoán.

Thông tin thêm về việc này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các cơ quan quan lý nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán đã xử lý kịp thời, rất trúng sau khi xảy ra sự cố. "Đây cũng là sự cố để nhắc nhở các công ty chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn hệ thống"- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Trước đó, Chứng khoán VNDirect thông báo hệ thống của họ bị một tổ chức quốc tế tấn công lúc 10 giờ ngày 24-3. Công ty này khẳng định toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng được đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố.