Chiến sự Trung Đông ngày 29-3: Chực chờ giao tranh trên bộ giữa Mỹ - Iran, Israel căng sức

Các nỗ lực ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Iran đã bước sang ngày 30 hôm 29-3. Tình hình khu vực leo thang sau khi lực lượng Houthi ở Yemen chính thức tham chiến bằng cách bắn hàng loạt tên lửa vào Israel hôm 28-3.

Mỹ và Israel tiếp tục không kích

Theo đài CNN, phát ngôn viên Adav Shoshani cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tấn công tất cả mục tiêu ở Iran mà họ xếp vào loại "ưu tiên hàng đầu".

Những vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Tehran vào sáng 29-3. Hai người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công vào một khu dân cư ở một ngôi làng gần TP Shaft, theo hãng tin Mehr.

Các binh sĩ bắn đạn thật trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Theo hãng tin Fars của Iran, các vụ tấn công cũng nhắm vào khu phố Saadat Abad ở phía Bắc Tehran và một khu dân cư khác ở phía Tây thủ đô, khiến 12 người bị thương.

Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành loạt không kích lớn vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran tại khu vực Tehran. Theo quân đội Israel, một mục tiêu quan trọng là cơ sở phát triển linh kiện then chốt cho tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, các đợt tấn công còn nhắm vào nhà máy sản xuất động cơ tên lửa, cơ sở chế tạo UAV và các địa điểm lưu trữ vũ khí.



Đài Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng máy bay không người lái và các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng tầm xa và tầm trung để nhắm vào nhiều cơ sở công nghiệp của Israel - Mỹ. Đài này cũng tuyên bố IRGC đã bắn rơi một máy bay không người lái MQ9 của Mỹ và bắn trúng một máy bay chiến đấu F-16.

Giới phân tích nhận định Israel hiện phải căng mình chiến đấu trên cùng lúc 3 mặt trận khi đối đầu trực tiếp với Iran, với Hezbollah ở Lebanon và với Houthi ở Yemen.

Iran đáp trả

Chủ tịch quốc hội Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này đang "chờ đợi" quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ" trong khi vẫn đề cập đến các cuộc đàm phán.

Ông cho rằng Washington muốn đạt được qua ngoại giao những gì không đạt được bằng quân sự và khẳng định Iran sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công.

Đồng thời, quân đội Iran cho biết họ đã đánh trúng một trung tâm radar và tác chiến điện tử tại khu phức hợp hàng không vũ trụ quân sự ở thành phố cảng Haifa thuộc tập đoàn quốc phòng Elta của Israel, cùng một kho chứa nhiên liệu tại sân bay Ben Gurion hôm 28-3.

Các chính trị gia Iran đang thúc đẩy nước này rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi Mỹ và Israel liên tục gia tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân dân sự, nhà máy và trường đại học.

Vùng Vịnh chưa yên

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết họ đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 10 máy bay không người lái vào rạng sáng 29-3.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không của họ đã đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

Tại Abu Dhabi, một cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho một cơ sở của công ty Emirates Global Aluminium và làm 6 nhân viên bị thương.

Hình ảnh được cho là máy bay cảnh báo sớm E-3 của Mỹ bị xé toạc sau một vụ tấn công của Iran vào căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi. Ảnh: Air Force Amn/Nco/Snco

Tại Bahrain, hai nhân viên của công ty sản xuất nhôm Aluminium Bahrain cũng bị thương nhẹ sau một vụ tấn công tương tự. IRGC đã lên tiếng nhận trách nhiệm cả hai vụ việc này.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait cho biết đã bắn rơi 4 máy bay không người lái sau khi còi báo động không kích vang lên lần thứ hai vào rạng sáng 29-3.

Trong khi đó, Qatar và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong việc đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.