Chiến sự Trung Đông ngày 29-3: Chực chờ giao tranh trên bộ giữa Mỹ - Iran, Israel căng sức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 29-3: Chực chờ giao tranh trên bộ giữa Mỹ - Iran, Israel căng sức

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Saudi họp bàn tại Islamabad nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột liên quan đến Iran.

Các nỗ lực ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Iran đã bước sang ngày 30 hôm 29-3. Tình hình khu vực leo thang sau khi lực lượng Houthi ở Yemen chính thức tham chiến bằng cách bắn hàng loạt tên lửa vào Israel hôm 28-3.

Mỹ và Israel tiếp tục không kích

Theo đài CNN, phát ngôn viên Adav Shoshani cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tấn công tất cả mục tiêu ở Iran mà họ xếp vào loại "ưu tiên hàng đầu".

Những vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Tehran vào sáng 29-3. Hai người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công vào một khu dân cư ở một ngôi làng gần TP Shaft, theo hãng tin Mehr.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-3: Iran thách thức Mỹ, Israel sắp giáng đòn mạnh - Ảnh 1.

Các binh sĩ bắn đạn thật trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Theo hãng tin Fars của Iran, các vụ tấn công cũng nhắm vào khu phố Saadat Abad ở phía Bắc Tehran và một khu dân cư khác ở phía Tây thủ đô, khiến 12 người bị thương.

Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành loạt không kích lớn vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran tại khu vực Tehran. Theo quân đội Israel, một mục tiêu quan trọng là cơ sở phát triển linh kiện then chốt cho tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, các đợt tấn công còn nhắm vào nhà máy sản xuất động cơ tên lửa, cơ sở chế tạo UAV và các địa điểm lưu trữ vũ khí.

Đài Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng máy bay không người lái và các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng tầm xa và tầm trung để nhắm vào nhiều cơ sở công nghiệp của Israel - Mỹ. Đài này cũng tuyên bố IRGC đã bắn rơi một máy bay không người lái MQ9 của Mỹ và bắn trúng một máy bay chiến đấu F-16.

Giới phân tích nhận định Israel hiện phải căng mình chiến đấu trên cùng lúc 3 mặt trận khi đối đầu trực tiếp với Iran, với Hezbollah ở Lebanon và với Houthi ở Yemen.

Iran đáp trả

Chủ tịch quốc hội Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này đang "chờ đợi" quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ" trong khi vẫn đề cập đến các cuộc đàm phán.

Ông cho rằng Washington muốn đạt được qua ngoại giao những gì không đạt được bằng quân sự và khẳng định Iran sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công.

Đồng thời, quân đội Iran cho biết họ đã đánh trúng một trung tâm radar và tác chiến điện tử tại khu phức hợp hàng không vũ trụ quân sự ở thành phố cảng Haifa thuộc tập đoàn quốc phòng Elta của Israel, cùng một kho chứa nhiên liệu tại sân bay Ben Gurion hôm 28-3.

Các chính trị gia Iran đang thúc đẩy nước này rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi Mỹ và Israel liên tục gia tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân dân sự, nhà máy và trường đại học.

Vùng Vịnh chưa yên

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết họ đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 10 máy bay không người lái vào rạng sáng 29-3.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không của họ đã đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

Tại Abu Dhabi, một cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho một cơ sở của công ty Emirates Global Aluminium và làm 6 nhân viên bị thương.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-3: Iran thách thức Mỹ, Israel sắp giáng đòn mạnh - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là máy bay cảnh báo sớm E-3 của Mỹ bị xé toạc sau một vụ tấn công của Iran vào căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi. Ảnh: Air Force Amn/Nco/Snco

Tại Bahrain, hai nhân viên của công ty sản xuất nhôm Aluminium Bahrain cũng bị thương nhẹ sau một vụ tấn công tương tự. IRGC đã lên tiếng nhận trách nhiệm cả hai vụ việc này.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait cho biết đã bắn rơi 4 máy bay không người lái sau khi còi báo động không kích vang lên lần thứ hai vào rạng sáng 29-3. 

Trong khi đó, Qatar và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong việc đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết khoảng 3.500 binh sĩ bổ sung đã đến Trung Đông trên tàu USS Tripoli. Tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran dưới dạng các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm chứ không phải một cuộc tấn công toàn diện.

Tin liên quan

Những bài học đắt giá với Iran, Mỹ, Nga từ chiến sự Trung Đông

(NLĐO) - Một tháng trước, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran, và kể từ đó gây ra nhiều hệ quả sâu rộng trên toàn cầu.

Israel tuyên bố đánh trúng “bộ não” vũ khí hải quân Iran

(NLĐO) - Không quân Israel đã ném bom trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran (MIO), cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hải quân.

Đòn tình báo phủ đầu chiến sự: Tình báo Iran kém thế, vì sao?

Nửa tấn tài liệu hạt nhân bị đánh cắp, nhiều nhà khoa học bị ám sát và hơn 39 kế hoạch phản kích tan thành mây khói.

Donald Trump Israel Iran vùng Vịnh biểu tình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo