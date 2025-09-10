Lào Cai có thêm một đại siêu thị

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, đánh giá đây là Trung tâm thương mại thứ 2 mà Tập đoàn Central Retail Việt Nam đầu tư tại tỉnh, tiếp nối thành công của GO! Lào Cai.



Người dân ở Yên Bái mua sắm trong ngày đầu tiên khai trương đại siêu thị

"Sự có mặt của GO! Yên Bái không chỉ góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng doanh thu dịch vụ, mà còn trực tiếp tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương, mang đến một không gian mua sắm, vui chơi, giải trí hiện đại cho nhân dân" – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, việc phát triển hạ tầng thương mại là một trong những ưu tiên quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường nội địa của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Lào Cai với nhiều đặc sản nổi tiếng như gạo nếp Tú Lệ, gạo Séng Cù... Việc mua sắm tại các trung tâm thương mại hiện đại thay vì cửa hàng ven đường sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng và chuẩn hóa tiêu chuẩn sản phẩm địa phương.

Đại diện Bộ Công Thương bày tỏ kỳ vọng Central Retail sẽ tiếp tục ưu tiên sản phẩm Việt, bởi theo thông tin từ tập đoàn, hiện có tới 95% hàng hóa tại trung tâm thương mại là sản phẩm trong nước.

GO! Yên Bái là thành viên thứ 44 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi cũng tự hào đưa các đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai như bưởi Đại Minh, tương ớt Mường Khương, gạo Séng Cù, miến đao Giới Phiên, giấm táo mèo Hoàng Liên… vào hệ thống phân phối hiện đại, giúp hàng hóa địa phương tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước".