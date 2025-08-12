Lào gây sốc với bóng đá Đông Nam Á, mỗi CLB dùng tới 10 ngoại binh

Giải vô địch quốc gia Lào (Lao League) mới đây đã mang tới cú sốc lớn cho bóng đá Đông Nam Á. BTC Giải đấu công bố quy định mới về ngoại binh, mỗi CLB được phép chọn một trong ba phương án ở mùa giải mới. Trong đó, một phương án được đăng ký sử dụng cầu thủ nước ngoài gây bất ngờ với số lượng được tối đa 10 người trong mùa tới.



Theo đó, phương án 1, mỗi CLB được đăng ký 10 ngoại binh, tất cả đều phải mang quốc tịch thuộc thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - ngoại binh châu Á. Mỗi trận sẽ được phép sử dụng tối đa 5 ngoại binh.

Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là CLB phải chứng minh năng lực tài chính, với sao kê từ 139.000 USD trở lên hoặc có giấy phép tham dự giải đấu của AFC.

Lao League chơi lớn với 3 phương án sử dụng ngoại binh cho các đội bóng Lào

Phương án 2 thì cho phép đăng ký 6 ngoại binh, gồm 4 cầu thủ ngoài châu Á, 1 cầu thủ châu Á và 1 cầu thủ Đông Nam Á. Các đội có thể dùng cùng lúc 5 người trên sân mà không cần chứng minh tài chính.

Phương án 3 là tập trung vào khu vực và được tạo điều kiện sử dụng khi cho phép dùng tối đa 6 cầu thủ Đông Nam Á và có thể ra sân cả 6 người cùng lúc.

Với quy định mới này, Lao League trở thành một trong số ít giải đấu trên thế giới trao cho CLB quyền lựa chọn mô hình ngoại binh phù hợp với mục tiêu và tiềm lực của từng đội bóng.

Điều này sẽ giúp những đội tham vọng chinh chiến ở AFC Champions League hay Cúp CLB Đông Nam Á sẽ ưu tiên phương án 1 hoặc 2 để tối ưu chất lượng đội hình.

Trong khi các CLB hạn chế tài chính có thể chọn phương án 3 để tận dụng nguồn cầu thủ giá rẻ trong khu vực.

Lao League 2025-2026 sẽ có sự tham gia của 10 đội bóng, với 90 trận đấu sẽ diễn ra. Mùa giải thứ 37 của Lao League sẽ diễn ra vào ngày 16-8 tới đây.