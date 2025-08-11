HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước nữ Việt Nam

Quốc An - ảnh: VFF

(NLĐO) - Trước thềm trận đấu cuối cùng của vòng bảng, HLV tuyển nữ Thái Lan đã chia sẻ quyết tâm giành trọn 3 điểm khi đã nắm kỹ lối chơi của tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã sớm giành vé vào bán kết, hứa hẹn tạo nên các màn so tài nảy lửa trên sân Lạch Tray.

Đội Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trước vòng loại trực tiếp, cả hai sớm đối đầu nhau ở trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng A Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. HLV Futoshi Ikeda mới đây khẳng định tuyển nữ Thái Lan đã nghiên cứu kỹ về lối chơi của tuyển nữ Việt Nam, và sẵn sàng giành trọn 3 điểm.

Phát biểu trước trận, HLV Futoshi Ikeda cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển nữ Việt Nam, họ là một đội bóng mạnh và rất kỹ thuật. Trận đấu này cực kỳ quan trọng và chúng tôi đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm".

Tiền đạo Thái Lan, Janista Jinantuya cũng khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới kết quả tốt nhất.

Đội Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam cần 1 chiến thắng để giành ngôi đầu bảng, tạo lợi thế ở bán kết

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ, ban huấn luyện đã theo dõi kỹ Thái Lan từ đầu giải và đánh giá cơ hội chia đều cho cả hai: "Chúng tôi đã theo dõi Thái Lan thi đấu từ trận trước và trận này. Thái Lan có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, có cả cầu thủ nhập tịch.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng".

Đội Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Thái Lan đang có cùng điểm số nhưng hơn về hiệu số so với tuyển nữ Việt Nam

Trước lượt đấu cuối, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng với hiệu số +14, nhỉnh hơn Việt Nam (+13). Do đó, chỉ cần hòa, Thái Lan sẽ nhất bảng. Ngược lại, Việt Nam phải thắng nếu muốn tránh đội đầu bảng B,nhiều khả năng là Philippines với 12 cầu thủ gốc Mỹ.

Tuy nhiên, trận đấu tới, nữ Việt Nam sẽ mất trụ cột Dương Thị Vân vì chấn thương ở trận đấu vừa qua. Đây sẽ là một vấn đề khó với HLV Mai Đức Chung khi gặp Thái Lan.

Trận đấu của tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19 giờ 30, ngày mai 11-8.

Tin liên quan

U20 nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á với thành tích ấn tượng

U20 nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á với thành tích ấn tượng

(NLĐO) - Khép lại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam giành toàn thắng và ghi được 14 bàn để giành vé vào VCK với ngôi đầu bảng B.

Tuyển nữ Thái Lan thắng đậm Campuchia 7-0 tại ASEAN Cup nữ

(NLĐO) - Sau hai lượt trận vòng bảng, tuyển nữ Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng A với 2 chiến thắng cùng tỉ số 7-0 trước Indonesia và Campuchia.

Bóng đá nữ: Khó cản bước chủ nhà

Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam ở trận này là một chiến thắng đậm để tạo lợi thế trước cuộc quyết đấu định đoạt ngôi đầu bảng với Thái Lan ở lượt cuối.

nữ Việt Nam Thái Lan ASEAN CUp nữ Đông Nam Á
