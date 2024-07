Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith với nhân dân Thủ đô Hà Nội, sáng 19-12-2017. Ảnh: TTXVN

Thông tin này được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong, thay mặt Chính phủ Lào, thông báo tại họp báo trưa 22-7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào ở Viêng Chăn.



Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, thông cáo cho biết Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào không ngừng phát triển.

"Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào mất đi một người bạn gần gũi và thân thiết nhất. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, trong 2 ngày 25, 26-7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.

Theo thông cáo, Chính phủ Lào giao Bộ Ngoại giao Lào phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào và các bên liên quan chuẩn bị cho đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị cho các đoàn đến viếng, ghi sổ tang và đặt vòng hoa tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, gồm đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lào, do Trường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; đoàn Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn và đoàn các cơ quan tổ chức Đảng - Nhà nước, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các tổ chức quần chúng, do các Bí thư Đảng ủy của từng bộ, ngành làm trưởng đoàn; phối hợp với các bên liên quan thông báo cho Đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào ở nước ngoài tham gia lễ viếng và ghi sổ tang tại các trụ sở cơ quan đại diện do Việt Nam tổ chức.

Thông cáo đặc biệt lưu ý trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Lào, từ ngày 21 đến 27-7, Bộ Ngoại giao Lào cần lưu ý cách thức tổ chức sao cho phù hợp nhất và thông báo cho tất cả các phái đoàn tham gia hội nghị biết, đặc biệt là việc tổ chức tiệc và các lễ hội.

Các bộ, ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, gửi điện chia buồn tới đối tác phía Việt Nam và tổ chức đoàn tham gia lễ viếng, ghi sổ tang tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Việt Nam ở các địa phương. Các tỉnh kết nghĩa của Lào, lãnh đạo tỉnh gửi điện chia buồn đến đối tác.

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao để chuẩn bị nội dung tuyên truyền về những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, Ngày 19-7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20-7 (giờ địa phương) tới 24 giờ ngày 21-7, trong khi nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22-7.



Tại Việt Nam, Lễ viếng, Lễ Truy điệu và Lễ An táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25-7-2024 và 26-7-2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.