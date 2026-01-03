Lập biên bản một gia đình nướng đồ ăn trên đường ray tàu hoả

Ngày 3-1, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa lập biên bản một trường hợp nướng đồ ăn trên đường sắt tại địa bàn phường Tuần Châu.

Ông Y. và bà T. đang nướng đồ ăn trên đường ray tàu hỏa (Ảnh cắt từ Clip)

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2-1, tại khu vực Km 96+637, tuyến đường sắt quốc gia Kép – Hạ Long, thuộc tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu, 2 người dân địa phương là ông N.V.Y. (SN 1962) và bà Đ.T.T. (SN 1966) có hành vi đứng, ngồi trên đường sắt để nấu thức ăn.

Toàn bộ hành vi vi phạm được con gái là chị N.T.T. (SN 1988, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác minh vụ việc, đồng thời cử tổ công tác phối hợp Công an phường Tuần Châu làm việc với những người liên quan.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 3 người đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Lực lượng CSGT có mặt tại khu vực gia đình ông Y. nướng đồ ăn trên đường ray tàu hoả

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản ghi nhận nội dung làm việc, yêu cầu ông Y., bà T. và chị T. cam kết không tái phạm hành vi trên.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông Y. và bà T. đã vi phạm điểm a khoản 1 điều 49 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) với hành vi vi phạm đi, ngồi trên đường sắt.

Mức xử phạt đối với mỗi trường hợp từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Được biết, tuyến đường sắt này đã dừng hoạt động từ sau đại dịch COVID-19 do trước đó, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu và thường bị lỗ.