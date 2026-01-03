Lập biên bản một gia đình nướng đồ ăn trên đường ray tàu hoả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Lập biên bản một gia đình nướng đồ ăn trên đường ray tàu hoả

Tr.Đức

(NLĐO) - Toàn bộ hành vi nướng đồ ăn trên đường ray tàu hoả của ông Y. và bà T., được con gái là chị N.T.T. quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok

Ngày 3-1, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa lập biên bản một trường hợp nướng đồ ăn trên đường sắt tại địa bàn phường Tuần Châu.

Lập biên bản gia đình nướng đồ ăn trên đường ray tàu hỏa ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ông Y. và bà T. đang nướng đồ ăn trên đường ray tàu hỏa (Ảnh cắt từ Clip)

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2-1, tại khu vực Km 96+637, tuyến đường sắt quốc gia Kép – Hạ Long, thuộc tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu, 2 người dân địa phương là ông N.V.Y. (SN 1962) và bà Đ.T.T. (SN 1966) có hành vi đứng, ngồi trên đường sắt để nấu thức ăn.

Toàn bộ hành vi vi phạm được con gái là chị N.T.T. (SN 1988, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác minh vụ việc, đồng thời cử tổ công tác phối hợp Công an phường Tuần Châu làm việc với những người liên quan.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 3 người đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Lập biên bản gia đình nướng đồ ăn trên đường ray tàu hỏa ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT có mặt tại khu vực gia đình ông Y. nướng đồ ăn trên đường ray tàu hoả

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản ghi nhận nội dung làm việc, yêu cầu ông Y., bà T. và chị T. cam kết không tái phạm hành vi trên.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông Y. và bà T. đã vi phạm điểm a khoản 1 điều 49 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) với hành vi vi phạm đi, ngồi trên đường sắt.

Mức xử phạt đối với mỗi trường hợp từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Được biết, tuyến đường sắt này đã dừng hoạt động từ sau đại dịch COVID-19 do trước đó, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu và thường bị lỗ.

Tin liên quan

VIDEO: Hai người phụ nữ "tạo dáng" trên đường ray, tàu hỏa phải phanh gấp

(NLĐO)- Hai người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray, khi tàu đang đến gần khiến nhiều người bức xúc vì ý thức kém về tuân thủ an toàn giao thông

Thót tim nữ du khách lao ra đường ray khi tàu hỏa đến ở phố cà phê đường tàu

(NLĐO)- Khi tàu hoả đang lao tới phố cà phê đường tàu đoạn qua Phùng Hưng (Hà Nội), nữ du khách người nước ngoài bất ngờ lao đường ray để chụp ảnh thì được người đàn ông lao đến kéo vào trong vỉa hè

Nam thanh niên đứng trên đường ray bất chấp đoàn tàu đang lao tới

(NLĐO) - Sau khi xin gặp người bạn gái không được, nam thanh niên ra đường ray xe lửa đứng bất chấp đó là thời điểm đoàn tàu đang lao tới

mạng xã hội lập biên bản hành vi vi phạm nướng đồ ăn trên đường ray tảu hoả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo