Thót tim nữ du khách lao ra đường ray khi tàu hỏa đến ở phố cà phê đường tàu

Ngày 18-6, mạng xã hội chia sẻ đoạn video một nữ du khách liều lĩnh lao ra giữa đường ray tại phố cà phê đường tàu đoạn qua Phùng Hưng (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), tạo dáng khi tàu hỏa đang lao tới khiến người xem thót tim.



Cô gái lao ra đường ray để tạo dáng. Ảnh cắt từ video

Trao đổi với báo chí, anh Ngọc V. cho biết người đàn ông lao ra kéo nữ du khách vào bên trong là ông P.H. (61 tuổi, bố anh V.). Cô gái trong video là người nước ngoài đã đi dọc đường ray trong xóm cà phê đường tàu vào sáng 17-6.

Thời điểm tàu đến kéo còi cảnh báo, người dân và các chủ kinh doanh đã yêu cầu du khách đứng vào vùng an toàn. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray định tạo dáng chụp ảnh.

Chứng kiến hành động liều lĩnh của du khách, ông H. đứng bên đường đã vội vàng lao đến ngăn cản, kịp thời kéo cô gái vào vỉa hè trước khi tàu hỏa chạy đến.

Trước vụ việc nêu trên, lãnh đạo UBND phường Hàng Bông cho biết nắm được thông tin sự việc, đồng thời chỉ đạo các lực lượng kiểm tra.

Phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) là địa điểm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây xuất hiện trên nhiều trang tin, báo chí thế giới vì sự độc đáo, mới lạ.

Tuy nhiên, từ ngày 15-9-2022, cơ quan chức năng tiến hành lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng sau văn bản yêu cầu "xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu" của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Dù có rào chắn, biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ an toàn đường sắt túc trực song du khách vẫn dễ dàng vào phía trong nhờ sự hỗ trợ của chủ hay nhân viên quán cà phê.

Năm 2023, quận Hoàn Kiếm từng yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt.

Công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.